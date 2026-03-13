Рынок офлайн-развлечений в мегаполисах России достигнет 165 млрд рублей в 2026 году

Аналитики холдинга ON Медиа и компании ONSIDE изучили форматы офлайн-развлечений в 26 крупнейших городах России и создали Индекс разнообразия городов по потенциалу развития этого рынка. Исследование впервые показывает, как представлены различные форматы досуга в конкретных городах.

Индекс составлен с учетом количества развлекательных мероприятий, численности и доходов населения, расходов на культуру, уровня жизни, развития туризма и состояния инфраструктуры городов. В исследование включены концерты, спектакли, стендап, детские мероприятия, шоу, выставки и фестивали.

Почти 90% приходится на концерты, спектакли и мероприятия для детей

Эксперты выделили три ключевых сегмента развлекательных мероприятий: концерты, спектакли и детские мероприятия; последние частично пересекаются с первыми двумя категориями.

По результатам анализа, концерты составляют почти половину всех событий (45%), спектакли занимают порядка трети рынка (31,4%), мероприятия для детей – 11,5%. На стендап-шоу приходится 6% событий, выставки занимают 3,1%, а спектакли-шоу – 2,6%. Доля фестивалей минимальна и составляет 0,2% от общего числа зарегистрированных мероприятий.

Рынок оффлайн-развлечений в 26 крупнейших городах страны по итогам 2026 года достигнет 165 млрд рублей. Из них Москва и Санкт-Петербург занимают 69,5% этого рынка, доля других городов-миллионников составит 22,5%, а городов с населением до 1 млн человек – 8 % (13,3 млрд руб.).

Топ-26 городов России по индексу разнообразия

В первую десятку по разнообразию развлекательных мероприятий вошли Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Самара и Пермь.

Во второй десятке рейтинга – Сочи, Уфа, Челябинск, Омск, Ростов-на-Дону, Воронеж, Волгоград, Калининград, Севастополь и Томск.

Третью десятку открывает Ярославль, за которым следуют Владивосток, Тюмень, Иркутск, Хабаровск, а замыкает рейтинг Ижевск.

Города-лидеры по числу мероприятий на миллион жителей

Аналитики определили, в каких городах проходит больше всего развлекательных мероприятий в пересчёте на миллион жителей.

Больше всего концертов проводится в Санкт-Петербурге. На втором месте – Новосибирск, далее следуют Казань, Москва и Нижний Новгород.

Северная столица также лидирует по количеству фестивалей, далее Новосибирск, третье место занимает Москва, четвёртое делят Казань, Нижний Новгород и Екатеринбург.

Мероприятия для детей чаще всего проходят в Санкт-Петербурге. Москва чуть уступает и занимает второе место, за ней идут Новосибирск, Екатеринбург и Нижний Новгород.

Санкт-Петербург – лидер по выставкам, за ним следуют Москва, Казань, Нижний Новгород и Екатеринбург.

Спектакли: первое место занимает Казань, второе – Санкт-Петербург, третье – Москва. Новосибирск и Нижний Новгород делят четвертую и пятую позиции.

Стендап: абсолютный лидер – Казань. Также в тройке Екатеринбург и Санкт-Петербург, далее идут Нижний Новгород и Москва.

По количеству шоу в пересчёте на миллион жителей лидирует Казань. Следом расположились Екатеринбург, Санкт-Петербург, Москва и Нижний Новгород.

Доля рынка, перспективы, дефицит трансформируемых площадок

Почти все города-миллионники сохраняют потенциал для роста, однако для большинства городов из топ-26 общей проблемой остается дефицит современных площадок средней вместимости от 1 до 3 тысяч мест. Дефицит залов различается от почти полного отсутствия (Волгоград) до умеренного (Томск), где существующие площадки не покрывают спрос. Аналитики отмечают, что спрос растет, залы часто переполнены, а событий и туристов становится больше. Основные проблемы – устаревшие и мало вместительные площадки, а также невозможность их трансформации.

Среди городов-миллионников наибольший интерес для экспансии развлекательных офлайн-форматов – Новосибирск, Ростов-на-Дону, а также Казань и Уфа. Перспективы рынка отмечаются в Перми, где существует шанс формирования «уральского развлекательного кластера» совместно с Екатеринбургом и Челябинском. Аналитики выделяют также Волгоград: несмотря на низкое место в рейтинге, город рассматривается «перспективным аутсайдером».

В топ-10 городов с населением менее 1 млн наиболее перспективны Тюмень, Иркутск и Владивосток. Рынок Сочи уже насыщен, а Калининград сталкивается с проблемами сезонности спроса и ростом логистических затрат. Томск выделяется аномально высокой событийной активностью: в будущем ему может не хватать даже имеющихся площадок.