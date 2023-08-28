Рыцарский турнир и конное гала-шоу пройдут в Live Арена

Спорт или искусство? Уникальные конные постановки и средневековые рыцарские поединки в Live Арена.

На два уикенда подряд пространство Live Арена превратится в место встречи эпох. Уникальные по своему масштабу и зрелищности мероприятия представят создатели фестиваля «Иваново поле»: конное шоу и рыцарский турнир Святого Георгия. Это события для всей семьи, которые будут интересны не только поклонникам исторической реконструкции и конного спорта, но и любителям эффектных представлений всех возрастов.

15,16 и 17 сентября пройдет Конное Гала-Шоу - первое в России театрализованное шоу, сочетающее в себе уникальные конные постановки, номера оригинального жанра, цифровое искусство и живую музыку. На территории Live Арена будет возведен временный конный город, а в самом событии примут участие более 100 лошадей.

В сопровождении симфонического оркестра пройдут выступления конных театров, воздушных гимнастов и артистов балета. Также зрителей ждет джигитовка и соревнования по конкуру от лучших конных спортсменов России. Хедлайнерами шоу станут всадники Кремлевской школы верховой езды с показательным выступлением в сопровождении Кубанского казачьего хора.

23 и 24 сентября на территории Live Арена пройдет масштабный рыцарский турнир Святого Георгия, который соберёт конных бойцов из России, Белоруссии и Франции. Участники будут сражаться за победу, соревнуясь в самых зрелищных дисциплинах эпохи средневековья: джостинге (сшибки на копьях верхом на лошади) и меле (групповой конный бой на деревянных булавах команда на команду). Турнир Святого Георгия единственный в России рыцарский турнир, который проходил в Москве с 2015 по 2019 годы. В этом году он возвращается в новом масштабе и впервые будет представлен на закрытой площадке.

По словам организаторов, рыцарский турнир не является театром или трюковым шоу: «Это настоящий спорт средневековья. Зрители совершат путешествие в прошлое: пышные пиры, выступления бродячих актёров, бойкая торговля – всё это неминуемо становилось спутниками любого крупного соревнования. Мы максимально постараемся воссоздать атмосферу рыцарского турнира XV века в стенах Live Арены, чтобы гости мероприятия получили уникальную возможность перенестись в мир средневековья и почувствовать себя частью самого зрелищного события тех времен, узнать все о традициях и правилах проведения рыцарских турниров».

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