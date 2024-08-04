«Рыжий» – фильм режиссера Семена Серзина о поэте Борисе Рыжем

8 сентября 2024 года Борису Рыжему исполнилось бы 50 лет. В 2001 году 26-летний поэт покончил с собой, оставив записку «Я всех любил, без дураков».

Премьера картины состоялась на фестивале актуального российского кино «Маяк» в октябре прошлого года. Зрительская премьера фильма состоялась 3 сентября в московском кинотеатре «Художественный».

«Рыжий» «пытается уловить ускользающий голос эпохи, теряющийся в шуме её ветров» — перед зрителем предстает турбулентный мир 90-х, родной для поэта Екатеринбург, одновременно возвышенно поэтический и опасный, безжалостный, диктующий новые законы времени. «Сочетание высокой поэзии и низкой прозы жизни 1990-х покорило и критиков, и читателей Рыжего» — писали после премьеры картины на «Маяке». Помимо Евгения Алехина в фильме также сыграли Таисия Вилкова, Евгений Ткачук, Евгений Серзин, а ярким камео зрителю запомнится Олег Гаркуша — фронтмен группы «АукцЫон» — сыгравший в фильме роль поэта Евгения Евтушенко.

«Рыжий» — тонкая, щемящая и исполненная нежности картина о недооцененном поэте 90-х. Режиссер Семен Серзин (известный по фильму «Человек из Подольска», по работе в петербургском «Невидимом театре» и Театре Наций) рисует зрителю портрет молодого научного сотрудника Института геофизики Бориса Рыжего, поэта, слоняющегося по улицам Екатеринбурга в компании таких же юных и жаждущих жить товарищей, которые пытаются заработать на жизнь словом. Ироничный и свойский, он с одинаковой легкостью может договориться с местными бандитами, сгонять в Москву за премией «Антибукер», подраться у ларька и загреметь в отделение. А еще Рыжий — любящий и нежный муж и отец — искренне пытается совмещать любовь к друзьям и к хулиганам, с которыми он вырос и которые превратили улицы Екатеринбурга и Челябинска в настоящее поле боя, и семейную жизнь.

Замысел фильма родился у режиссера Семена Серзина давно: «У Бориса Рыжего есть строчка “Ничего не надо, даже счастья” — то, чего он, напротив, так хотел, но дождаться не смог. Лет 10 назад я взял с полки книжку его стихов, открыл и понял, что должен о нем рассказать. Мощнее поэта эпохи, которую я застал, — исхода 1990-х — я не знаю». Совместно со сценаристом Саввой Минаевым Серзин довел свою идею до полноценного байопика — точнее, как говорят сами создатели — антибайопика, в котором неординарного поэта сыграл писатель, автор более 10 книг и лауреат различных литературных премий, солист групп «Макулатура» и «Ночные грузчики» Евгений Алехин. Как актер Алехин известен по работам в фильмах «Чёрная вода» режиссёра Романа Каримова и «Поедем с тобой в Макао» Романа Михайлова.