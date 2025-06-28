Ржевский мемориал Советскому солдату за 5 лет посетило более 7 млн человек

30 июня исполняется 5 лет со дня открытия Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области. За это время комплекс, который является филиалом Музея Победы, посетили более 7 миллионов человек.

«Ржевский мемориал – это синтез общественной инициативы, решимости государства, творческого и профессионального вдохновения. Все вместе мы сделали это, никого не оставив равнодушным. Уже в процессе создания мемориального комплекса, посвященному Советскому солдату, ржевские герои обрели вторую жизнь. За каждым этапом строительства следила вся страна. И теперь это не просто филиал музея. Это — объект гордости, поклонения и любви — один из лучших примеров того, как оживает память, как современные приемы и решения позволяют сохранять поколенческую преемственность, как для новых поколений прошлое становится зримым настоящим», — подчеркнул генеральный директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

За прошедшие годы мемориал стал культовым местом. Здесь проходят патриотические акции, концерты, присяги. Мемориал стал точкой притяжения во время памятных дат, связанных с Великой Отечественной войной – в День Победы и День памяти и скорби. Отдать дань уважения погибшим воинам приезжают не только жители Тверской области, но и других регионов. Сегодня он является центральной площадкой «Диктанта Победы» в Тверской области, «Бессмертный полк России» проводит здесь концерты-реквиемы, у подножия монумента разворачивают масштабные копии Знамени Победы и Георгиевскую ленту.

Почтить память героев приезжают ветераны и юнармейцы, члены общественных организаций и профессиональных сообществ, представители и даже главы иностранных государств. Среди почетных гостей — Президент Киргизии Садыр Жапаров, который возложил цветы в память о 60 тыс. павших смертью храбрых киргизах. Возложил венок и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, отдавая дань памяти бойцам 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад, призванных из Казахстана. Здесь, в ржевской земле, нашел вечный покой и родной дядя Президента Казахстана — Касым Болтаев, погибший в 1942 году на Ржевско-Вяземском выступе.

Помимо общего числа гостей мемориала, ежегодно увеличивается и количество посетителей расположенного здесь музейного павильона – в 2024 году там побывали около 120 тысяч человек, а за первое полугодие 2025-го – более 80 тысяч.

Хочу особо подчеркнуть, что Ржевский мемориал вошел во многие туристические маршруты, которые пользуются неизменной популярностью. Он также входит в проект «Навигатор Победы», который Музей Победы реализует совместно со Всероссийской Ассоциацией патриотического туризма. Гости приезжают сюда, чтобы больше узнать о тех испытаниях, которые выпали Ржевской земле в годы Великой Отечественной войны, о жестоких кровопролитных боях.

Инициаторами возведения величественного монумента выступили ветераны Великой Отечественной войны, которые обратились в комитет Союзного государства и к руководству Российского военно-исторического общества с просьбой увековечить память своих боевых товарищей, погибших на Ржевском выступе. И в 2017 году под эгидой РВИО был организован международный творческий конкурс на лучший проект памятника. В результате очень серьезного и вдумчивого отбора жюри остановилось на работе скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина. Памятник возводился на народные пожертвования при активном участии нашего музея, РВИО, Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Основой композиции комплекса стала 25-метровая фигура Советского солдата. Нижняя часть памятника состоит из фигур журавлей — символ памяти павших солдат. Памятник был открыт в 2020 году, к 75-летию Победы. В церемонии его открытия вместе с ветеранами Великой Отечественной войны принимали участие Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко.