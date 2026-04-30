«С днём рождения, шеф!»: Красноярск празднует 107-летие Михаила Годенко

1 мая исполняется 107 лет со дня рождения выдающегося хореографа, народного артиста СССР Михаила Семёновича Годенко. Почти тридцать лет он посвятил Красноярскому государственному академическому ансамблю танца Сибири, став создателем неповторимого «годенковского» стиля, который прославил коллектив на весь мир.

Сегодня ансамбль с гордостью носит его имя, а сибиряки бережно хранят память о Мастере: в Красноярске есть улица Годенко, по Енисею ходит названный в его честь теплоход, ежегодно проводится большой хореографический конкурс. Хореография Годенко по-прежнему составляет золотой фонд ансамбля и основу репертуара, оставаясь актуальной вне времени.

Коллектив полон сил и творческой энергии — современные танцовщики находятся в блестящей физической форме, сохраняя ту невероятную энергетику и технику, которую заложил Мастер. Важной частью жизни ансамбля стал внутренний конкурс хореографических работ «В стиле Годенко», который в этом году проходит уже в третий раз, стимулируя артистов к поиску новых решений в рамках традиций.

Преемственность поколений обеспечивает главный балетмейстер, народная артистка РСФСР Лидия Дзьобак: «Секрет Михаила Семёновича в том, что он умел донести до зрителя самое главное без лишних слов. Его наставления не забыты, а поставленные им номера актуальны всегда. Мы не забываем Шефа — в филармонии есть кабинет, посвящённый его биографии, так что все артисты знают мастера, для которого мы всегда были как дети».

По доброй традиции в память о маэстро в день его рождения артисты ансамбля дают праздничный концерт «С днём рождения, шеф!». Также 1 мая состоится традиционное возложение цветов к памятнику на Аллее Славы кладбища «Бадалык», в котором примут участие ветераны, близкие хореографа и весь действующий состав ансамбля.