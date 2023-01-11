«С кем на самом деле встречается Ваня Дмитриенко»

Сегодня вышел клип певицы ELSEA (Лиза Бокарева) «Кай и Герда», в котором принял участие популярный певец и исполнитель хита «Венера-Юпитер» Ваня Дмитриенко. Работа получилась очень трогательной и романтичной. Что же скрывается за этими взаимоотношениями?

Также стало известно, что клип ELSEA снимался ещё до Новогодних праздников, во время которых певец поделился в своих социальных сетях фотографией с его бывшей девушкой Сашей Айс, из подписи к фото стало ясно, что отношения они решили всё-таки возобновить.

Представитель АртМосковии связался с ELSEA, чтобы разобраться в ситуации:

– С Ваней у нас очень теплые дружеские взаимоотношения, ну и конечно творческие (улыбается).

Остаётся только догадываться, действительно ли Ваня поддержал юную артистку из солидарности и дружбы, и что же произошло после, что заставило его возобновить уже закончившиеся отношения.

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