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Домой366INFO.RUС начала марта вырос спрос на религиозные тексты

С начала марта вырос спрос на религиозные тексты

editor
By editor
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Книжный сервис Литрес в первые десять дней марта (1 – 10 марта) отметил рост интереса к религиозным текстам. Выручка в данной категории по всем транзакционным моделям (поштучная покупка, Абонемент, Подписка) выросла на 12% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом (19 – 28 февраля), а продажи книг — на 37%.

Рост спроса на религиозные тексты аналитики сервиса связывают с периодом Великого поста у православных христиан (начался 3 марта) и священным для мусульман месяцем Рамадан (начался 28 февраля).

Топ книг в данной категории возглавило «Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна», на второй позиции — «Великое повечерие с Покаянным каноном преподобного Андрея Критского» архимандрита Лонгина (Корчагина). Замыкает тройку «Евангелие». На четвертом месте — «Библия. Ветхий Завет (Пятикнижие)», на пятом — «Неизбежность Пасхи. Великопостные письма» архимандрита Саввы (Мажуко).

Также в топ-10 вошли «Псалтырь пророка и царя Давида на церковно-славянском языке», «Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета с параллельными местами и приложениями. В синодальном переводе», «Прииде пост. Чтения на каждый день Великого поста», «Коран. На арабском и русском языках» и «Коран (в стихотворном переводе Т. Шумовского)».

На отдельные священные тексты спрос вырос следующим образом (по выручке): на Коран — на 27%, Евангелие — на 25%. Интерес к книгам про пост вырос на 296%.

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