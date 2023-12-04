«С НГ»: в сети обсуждают громкую премьеру трека PALATOV

В первый день зимы российский музыкант, известный под творческим псевдонимом PALATOV, вновь удивил публику мощным мотивационным треком: «С НГ», или «С Новым годом» — песня о важности активных действий для достижения собственных целей, ведь для того, чтобы осуществить мечту, недостаточно просто загадывать желания — чудеса случаются только тогда, когда мы сами воплощаем их в реальность.

«Ведь чуда не будет,

Если ты просто ляжешь и не сделаешь шаг.

Давай без иллюзий —

Чтоб оно было, этим чудом нужно дышать…»

PALATOV уверен — не стоит быть наивным и полагаться только на волшебство, запивая шампанским сожженные салфетки с пожеланиями под бой кремлевских курантов. В первую очередь нужно самому предпринять конкретные шаги и приложить немало усилий, и тогда в новом году обязательно исполнится даже самая нереальная и заветная мечта.

«Новый год и смена цифры сами по себе ничего не значат. Новый год может наступать хоть каждый день в жизни того, кто готов загадывать желания и всеми силами их исполнять», — поделился артист.