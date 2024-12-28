«С Новым годом, россияне!»: Сосо Павлиашвили выпустил праздничную песню в дуэте с дочкой

Певец и композитор Сосо Павлиашвили выпустил новогоднюю композицию в дуэте с дочкой Сандрой Павлиашвили. Песня под названием «С Новым годом, россияне!» посвящена грядущему волшебному празднику. В ней певец и его дочь желают все жителям страны счастливо отметить Новый год и «найти свой путь домой».

Музыку для новогодней композиции написал сам Сосо Павлиашвили, а с текстом музыканту помог друг и соратник Константин Губин – автор хитов «Помолимся за родителей» и «Небо на ладони».

Композиция, пронизанная атмосферой праздника и семейным духом, непременно может войти в главный рождественский плейлист и стать идеальным сопровождением новогодних праздников. Как признаётся автор, он и его коллеги вложили всю душу в её создание, чтобы сделать подарок россиянам в канун Нового года.

«Новый год – это самый волшебный праздник в году, когда всем вокруг хочется верить в чудо и творить чудеса для своих родных и близких. У меня всегда была мечта — поделиться новогодним чудом со всеми жителями нашей прекрасной страны. И наконец-то мне удалось создать такой музыкальный подарок для россиян, да ещё и вместе с моей дочкой. Мы с Сандрой от души поздравляем всех с Новым годом! И посвящаем эту песню всем, кто любит эту жизнь, кто любит свои семьи, своих друзей и свою страну независимо от веры, национальности и положения в обществе», – рассказал Сосо Павлиашвили.

Яркий дуэт Сосо и Сандры Павлиашвили хорошо знаком зрителям ТНТ по выступлению в шоу «Конфетка», где музыкальная семья презентовала песню «Лето, Сочи, жара», переделанную в стиле регги. Также Сосо Павлиашвили – артист лейбла «Дружба Мьюзик», входящего в холдинг «Газпром-Медиа Развлекательное Телевидение» (ГПМ РТВ). Лейбл аккумулирует библиотеки фонограмм, которые телеканалы и продакшен-компании группы, включая ТНТ, «Пятницу!», 1-2-3 Production и Comedy Club Production, используют в производстве сериалов и шоу, а также занимается дистрибуцией композиций, записанных артистами, сотрудничающими с ГПМ РТВ.