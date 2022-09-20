«С НУЛЯ»: PREMIER представил тизеры сериала

Драматический сериал режиссера Василия Бархатова «С НУЛЯ» сегодня был показан в рамках конкурсной программы фестиваля онлайн кинотеатров «Новый сезон». В рамках показа PREMIER также представил тизерные постер и трейлер нового проекта, премьера которого запланирована на эту осень.

8-серийный проект «С НУЛЯ» производства Good Story Media – это история о дружбе, предательстве и мести на фоне стремительно меняющейся современной России.Ностальгия по золотым нулевым, клубным вечеринкам и блестящей моде переплетаются с драматическими событиями из жизни двух сестер (Надежда Калеганова и Маруся Фомина), чьи судьбы стали отражением целого поколения. Действия сериала разворачиваются сразу в двух временных отрезках: в конце нулевых и в наше время.

На фестивале «Новый сезон» сериал представили его креативный продюсер и автор сценария Анна Борисова и исполнительница главной роли Надежда Калеганова.

Анна Борисова, креативный продюсер, автор сценария:

– «С нуля» — это история про два времени, 2008 год и наши дни. Правда пока сериал создавался, сегодняшний день изменился. Но все равно из нашего текущего положения интересно посмотреть назад, увидеть, какой была наша страна, какими были мы, о чем мечтали, чего хотели и к чему нас это привело.

«С НУЛЯ» собрал яркий актерский состав. Помимо Маруси Фоминой и Надежды Калегановой, в сериале снялись: Виктория Клинкова, Максим Виторган, Павел Табаков, Екатерина Волкова, Сергей Чонишвили, Иван Фоминов, Кирилл Ковбас, Сергей Аброскин, Марина Кондратьева, Тереза Диуро, Анна Ищук и другие.

Маруся Фомина, исполнительница одной из главных ролей:

– Я помню, что получив сценарий «С Нуля», я буквально за пару часов, не отрываясь, прочитала все серии. И когда я увидела какие-то кусочки уже готового материала, очень обрадовалась, потому что вот именно так и представляла себе эту историю с самого начала. Мне очень интересно было сыграть мою героиню сразу в двух возрастах — ведь мы на первом курсе института и в 30 лет — это всё-таки две немного разные личности. Когда готовилась к съёмкам, я даже специально подняла все свои старые сообщения в соцсетях, жж, какие-то заметки и дневники, чтобы почувствовать эту разницу.

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