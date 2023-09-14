С первого такта: 5 музыкальных премьер месяца

В сентябре будет много музыки: классической, современной, грустной, веселой, новой и старой. Рассказываем о том, что и где стоит послушать в начале осени.

«Луиза Миллер»

Премьерой оперы по пьесе Фридриха Шиллера «Коварство и любовь» на музыку Джузеппе Верди Большой театр недавно закрывал сезон на Новой сцене. Кто не успел летом, может поспешить на ее сентябрьские показы. Драматическую история любви графского сына Вальтера и мещанки Луизы поставил худрук Детского музыкального театра Георгий Исаакян. В заглавных партиях на сцену выйдут Нажмиддин Мавлянов, Саймон Лим, Екатерина Морозова, Николай Казанский, Павел Янковский.

Когда: 24 сентября.

Где: ул. Б. Дмитровка, 4, стр. 2.

«Царская невеста»

Действие оперы Римского-Корсакова режиссер Дмитрий Белянушкин перенес в будущее, где восстановлена монархия, а резиденция царя, как и когда-то, располагается в Александровской слободе. Он предлагает зрителям посмотреть из нашего времени в 2072 год и напоминает о том, что история повторяется. Но и в XVI веке, и в XXI люди хотят жить надеждой на счастье. Сценографию для спектакля создал Александр Арефьев, а костюмы – модельер Светлана Тегин.

Когда: 20-22 сентября.

Где: ул. Б. Дмитровка, 17.

«Мастер и Маргарита»

Самый известный из романов Булгакова – предмет постоянного интереса кинематографистов. А теперь – и композиторов. «Услышать» «Мастера и Маргариту» можно будет в Доме музыки, где пройдет премьера одноименного симфонического цикла Константина Хазановича. В исполнении оркестра «Двух столиц» под управлением Михаила Голикова будет звучать музыка, в которой меломаны различат и наследие Шостаковича, и влияние современной неоклассики. Сцены из романа будут оживать на глазах зрителей, благодаря театральному действию: между музыкальными партиями Джулиано ли Капуа, Софья Шустрова и Александр Мицкевич прочтут избранные фрагменты из книги.

Когда: 23 сентября.

Где: Космодамианская наб., 52, стр. 8.

«Крем»

Название большой премьеры Театра Ермоловой – «Крем» - не говорит примерно ни о чем. На это и рассчет: мюзикл, которым открывают сезон, с двойным, а то и тройным дном. По сюжету, героиня становится владелицей ресторана «Крем», но вот внутри ни столов, ни кухни не наблюдается, а только огромная печь… Готовит постановку режиссер Алексей Золотовицкий – стоит ждать необычных твистов в силе Тима Бертона и коллизий в духе сказок братьев Гримм.

Когда: 15-17 сентября, 6, 21 октября.

Где: ул. Тверская, 5/6.

«Бременские музыканты»

Мультфильм песнями Геннадия Гладкова и Юрия Энтина давно уже разобрали на цитаты. Заулыбался, услышав «говорят, мы бяки-буки», «скушай, доченька, яйцо диетическое», значит, свой человек. Все свои соберутся на сентябрьской премьере в Театре Моссовета – режиссер Евгений Марчелли решил воплотить свой давний замысел - поставить спектакль для детей. И выбрал для этого «Бременских музыкантов». Взрослых постановка наверняка тоже привлечет: не только любимыми с детства песнями, но и актерами - Атаманшу сыграет Екатерина Гусева, а сыщика – Валерий Яременко.

Когда: 16 сентября.

Где: ул. Б. Садовая, 16, стр. 1.

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