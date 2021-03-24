«С танго вокруг света» – яркие краски испанской, русской и латиноамериканской музыки в Белгородской филармонии

25 мар­та 2021 года в Боль­шом зале Бел­го­род­ской госу­дар­ствен­ной филар­мо­нии состо­ит­ся кон­церт «С тан­го вокруг све­та». С Бел­го­род­ским ака­де­ми­че­ским рус­ским оркест­ром под управ­ле­ни­ем глав­но­го дири­жё­ра — заслу­жен­но­го работ­ни­ка куль­ту­ры РФ Евге­ния Алеш­ни­ко­ва высту­пит лау­ре­ат меж­ду­на­род­ных кон­кур­сов Дмит­рий Рибе­ро (бас-бари­тон, Колум­бия-Рос­сия). В кон­цер­те при­мут уча­стие арти­сты Ансам­бля тан­ца Бел­го­род­ской госу­дар­ствен­ной филар­мо­нии (глав­ный балет­мей­стер — Алек­сандр Ман­жо­ла). Веду­щая — Ири­на Точитская.

В про­грам­ме тан­го и роман­сы К. Бру­ха, В. Кози­на, О. Стро­ка, К. Гар­де­ля, А. Пья­цол­лы, Я. Гаде, М. Род­ри­ге­са, Р. Галья­но, Х. Игле­си­а­са, К. Велас­ке­са, Р. Меррилла.

Совер­ши­те увле­ка­тель­ное путе­ше­ствие в мир страст­ных и чув­ствен­ных мелодий!

Нача­ло в 19:00.

Для справ­ки:

Дмит­рий Рибе­ро родил­ся в Москве. Певец — сын колум­бий­ско­го режис­се­ра Марио Рибе­ро и совет­ской кино­ак­три­сы Любо­ви Поле­хи­ной. С 8 лет жил в Колум­бии, затем в США (Май­а­ми). Окон­чил шко­лу для осо­бо ода­рен­ных детей, затем Ман­х­эт­тен­скую кон­сер­ва­то­рию по клас­су вока­ла, а так­же актер­ские кур­сы Ли Стра­сбер­га в Нью-Йор­ке. Гово­рит и поет на 6 язы­ках — испан­ском, англий­ском, рус­ском, фран­цуз­ском, ита­льян­ском, немец­ком. В Гер­ма­нии, Австрии, Ита­лии, США Дмит­рий изве­стен преж­де все­го, как опер­ный певец. С 2010 года часто высту­па­ет в Рос­сии, явля­ясь участ­ни­ком рос­сий­ских и меж­ду­на­род­ных фести­ва­лей в таких горо­дах, как Москва, Санкт-Петер­бург, Липецк, Бла­го­ве­щенск, Крас­но­дар и др. Певец обла­да­ет мяг­ким лири­че­ским бас-бари­то­ном, актер­ской пла­стич­но­стью, уме­ни­ем рас­по­ло­жить к себе слу­ша­те­ля с пер­вых же нот.

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