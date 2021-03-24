«С танго вокруг света» – яркие краски испанской, русской и латиноамериканской музыки в Белгородской филармонии

25 марта 2021 года в Большом зале Белгородской государственной филармонии состоится концерт «С танго вокруг света». С Белгородским академическим русским оркестром под управлением главного дирижёра — заслуженного работника культуры РФ Евгения Алешникова выступит лауреат международных конкурсов Дмитрий Риберо (бас-баритон, Колумбия-Россия). В концерте примут участие артисты Ансамбля танца Белгородской государственной филармонии (главный балетмейстер — Александр Манжола). Ведущая — Ирина Точитская.
В программе танго и романсы К. Бруха, В. Козина, О. Строка, К. Гарделя, А. Пьяцоллы, Я. Гаде, М. Родригеса, Р. Гальяно, Х. Иглесиаса, К. Веласкеса, Р. Меррилла.
Совершите увлекательное путешествие в мир страстных и чувственных мелодий!
Начало в 19:00.
Для справки:
Дмитрий Риберо родился в Москве. Певец — сын колумбийского режиссера Марио Риберо и советской киноактрисы Любови Полехиной. С 8 лет жил в Колумбии, затем в США (Майами). Окончил школу для особо одаренных детей, затем Манхэттенскую консерваторию по классу вокала, а также актерские курсы Ли Страсберга в Нью-Йорке. Говорит и поет на 6 языках — испанском, английском, русском, французском, итальянском, немецком. В Германии, Австрии, Италии, США Дмитрий известен прежде всего, как оперный певец. С 2010 года часто выступает в России, являясь участником российских и международных фестивалей в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Липецк, Благовещенск, Краснодар и др. Певец обладает мягким лирическим бас-баритоном, актерской пластичностью, умением расположить к себе слушателя с первых же нот.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.