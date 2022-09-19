С высоты Останкинской телебашни можно отправить открытку в любую точку страны

В честь открытия Останкинской телебашни для посетителей возобновил работу почтовый ящик на смотровой площадке. Он установлен на высоте 337 м. Гости телебашни могут бесплатно отправить друзьям, родственникам и коллегам открытки с высоты птичьего полета.

Совместная акция Почты России и Останкинской телебашни проходит с 19 по 26 сентября 2022 года. Организаторы подготовили специальные открытки с видами Останкинской телебашни и основными достопримечательностями столицы. Все открытки будут доставлены адресатам за счет Почты России.

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