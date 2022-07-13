Сайт Casino Zeus: информация о лучших онлайн-казино в Канаде

Casino Zeus (гражданам РФ недоступно, опубликованная информация предназначена для граждан Канады — прим. ред.) – лучший информационный портал для канадских игроков. Известный эксперт в сфере азартных развлечений Алексей Иванов запустил новый проект – casinozeus.net. Сайт создан специально для игроков из Канады и доступен на английском языке. На портале размещаются обзоры на новые и уже известные казино, рейтинги и их сравнения. Посетители Casino Zeus могут посмотреть лучшие онлайн-казино в Канаде, ознакомиться с алгоритмами выбора мобильных и Live-казино. Информация о бонусной программе и промоакциях регулярно обновляется, показывая только актуальные предложения.

О лицензировании канадских казино

В стране регулирование рынка азартных игр отличается в каждой юрисдикции. Играть в онлайн-казино Канады можно официально и легально. Большим плюсом является то, что азартная деятельность не является формой занятостью, соответственно выигрыши не облагаются налогом.

«В Канаде действует запрет на игорный бизнес. Организаторы азартных развлечений нашли лазейки в законодательстве. Статьи УК № 201, № 206 запрещают азартную сферу деятельности, но статья № 204 разрешает лотереи, проведение лошадиных скачек и использование тотализаторов», — говорит Алексей Иванов.

Независимо от того, казино онлайн или реальное, их деятельность должна соответствовать общим федеральным законам:

статья УК № 204 – правила для организации конных скачек;

статья УК № 206 – перечень запрещенных азартных развлечений и действий, с ними связанных;

статья УК № 207 – перечень разрешенных азартных развлечений и действий, с ними связанных.

Наземные азартные заведения в Канаде открываются по «лотерейной схеме» и регулируются на провинциальном уровне. Правила их работы отличаются в зависимости от территориального расположения заведения.

KGC: какие лицензии выдает

Kahnawake Gaming Commission – это официальная игорная комиссия Канады. Она выдает лицензии интернет-казино, букмекерским конторам и покер-румам, контролирует и регулирует их деятельность. На сегодняшний момент KGC выдает четыре вида лицензий:

IGL;

CPА;

IJA;

КPL.

Список лучших интернет-казино Канады в 2022 году

Платформа Casino Zeus советует выбирать для ставок на реальные деньги следующие канадские интернет-казино 2022:

Evospin

GoldenStar

King Billy

Lucky Nugget

Wild Fortune

National;

Royal Vegas;

YOJU

Kosmonaut

PlayAmo

Casino Days

ShadowBet

Они занимают первые места в рейтинге лучших онлайн-казино. Наличие лицензии на предоставление азартных услуг делает их безопасными для игры.

Советы по выбору платформы для азартных игр

Портал Casino Zeus рекомендует выбирать надежные интернет-казино. О честности заведения говорит несколько важных деталей:

мнение других игроков – реальные отзывы можно изучить на платформах Reddit, Trustpilot и других подобных;

лицензия – деятельность онлайн-казино должна быть законна и подтверждена лицензией;

игровые слоты от лучших провайдеров – сотрудничество с известными вендорами говорит о надежности онлайн-заведения;

оперативная работа службы поддержки – круглосуточное обслуживание клиентов и наличие онлайн-чатов;

конфиденциальность – личные данные клиентов зашифрованы и не передаются сторонним лицам;

реклама – отказ от использования агрессивных маркетинговых приемов.

широкий выбор игровых продуктов: слоты, рулетка, покер, баккара, live-режим, игры с джекпотом и др.

Платежные методы, доступные для клиентов канадских онлайн казино

Клиенты онлайн-казино Канада могут проводить транзакции любым удобным способом:

банковской картой: Visa/Mastercard;

платежной системой: Instadebit, Bitcoin или Paysafecard;

электронным кошельком: Neteller, PayPal или Skrill.

Чтобы избежать конвертации валют и уплаты дополнительных комиссионных сборов, нужно проводить транзакции со счетов валюты CAD.

Правила ответственной игры: советы от эксперта Алексея Иванова

Многие онлайн-казино помогают своим клиентам работать с игровой зависимостью: вводят ограничения по сумме и количеству ставок, инструктируют по применению функции «Самоисключение».

Алексей Иванов рекомендует обратить за дополнительной помощью в лечении азартной зависимости к следующим организациям:

GameStop – после регистрации на сервисе веб-сайты и приложение казино, которые лицензированы в Великобритании, блокируются в течение выбранного периода;

GamblersAnonymous – бесплатное сообщество анонимных игроков;

BeGambleAware – бесплатная и конфиденциальная помощь людям с азартной зависимостью.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.