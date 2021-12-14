Саксофонист из Химок стал победителем Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик»

Учащийся «ДШИ им. А.Н. Верстовского» саксофонист Константин Синёв в результате двух туров после выступления с оркестром по специальности «Духовые и ударные инструменты» занял второе место на XXII Международном телевизионном конкурсе юных музыкантов «Щелкунчик»!

Поздравляем преподавателя «ДШИ им. А.Н. Верстовского» заслуженного работника культуры Московской области Карину Каргамонову и преподавателя Академии джаза Виктора Потемкина с успехом их ученика.

Напомним, что на XXII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» в этом году отобрали 48 юных музыкантов из Москвы и Московской области, Петербурга, Омска, Краснодара, Сочи, Екатеринбурга, Сургута и Саратова. Заграницу представляли юные музыканты из Австрии, Армении, Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Индии, Испании, Канады, Китая, Кипра, Ливана, Норвегии, Польши, Сербии, США, Турции и Франции.

Торжественная церемония закрытия XXII Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» прошла в Концертном зале им. П.И.Чайковского, где финалисты конкурса выступили с симфоническим оркестром Московской государственной филармонии.

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