«Салют, Вера»: Константин Меладзе трогательно поздравил Веру Брежневу!

Вечер полон любви и музыки — Вера Брежнева отметила свой день рождения в кругу родных и близких друзей.

Празднование было организовано по случаю круглой даты — 40-летия и прошло в камерной и теплой атмосфере.

Совершенно особенный сюрприз имениннице преподнес Константин Меладзе. Композитор исполнил для супруги знаковый хит «Салют, Вера» под собственный аккомпанемент на рояле.

Выступление растрогало всех присутствующих в зале. Сама Вера не могла сдержать эмоций, а гости были очарованы романтическим жестом. Всеми любимая песня будто обрела новый глубокий смысл и новую жизнь.

Видео с праздника вызвало небывалый резонанс — за считанные часы оно набрало больше 5 миллионов просмотров и распространилось в сети. Поклонники Веры и Константина оценили как сам жест, так и талантливое исполнение композитора.

Проникновенно, чувственно, искренне и с огромной нежностью — так и должна звучать настоящая любовь.

Из-за невероятного ажиотажа в сети, продюсерский центр Meladze Music решил порадовать слушателей и выпустить песню «Салют, Вера» в исполнении Константина Меладзе ко Дню всех Влюбленных. Сюрприз неожиданно превратился в настоящую премьеру и подарок для всех преданных поклонников.

Трек «Салют, Вера» в авторском исполнении Константина Меладзе можно послушать на всех музыкальных площадках.

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