САМАРА: Творческие люди открыты душой, сердцем и готовы отдавать и помогать тем, кто в этом нуждается

В Самаре, в одном уютном мультифункциональном арт-пространстве «ARTERICA», проводятся мастер-классы по уникальной технике создания ботанического барельефа, росписи одежды, жидкому акрилу и другие не менее увлекательные и интересные для детского футбольного клуба «Крылья Мечты», социального проекта «Наследие». Это особенные ребята с ограниченными возможностями здоровья, но с огромной силой воли, терпением и мечтой, которые вопреки своему диагнозу стараются быть как здоровые сверстники, а иногда даже успешнее.

Футбольный Клуб «Крылья мечты» для детей диагнозами ДЦП, аутизм, синдром Дауна, проблемами речевого и слухового аппарата и других является подшефной командой «Крыльев советов», которые также максимально социализируют ребят.

Одним из лучших творческих, ремесленических пространств стала мастерская «ARTERICA». Радушная и талантливая хозяйка арт-пространства Оксана Цепова, узнав о существовании особенной команды не смогла остаться равнодушной и в день рождения клуба подарила 120 мастер-классов для всех детей. На первой встрече в мастерской Оксаны ребята многому удивлялись и восхищались, а все потому, что помимо ремесленических мастерских в пространстве представлена самая многочисленная коллекция ботанических гипсовых панно. В экспозицию входят более 100 арт-объектов. И это не просто развивает эстетическое восприятие, но и дает новые знания о богатом растительном мире Самарской области.

На своем первом мастер классе ребята создали такие яркие шедевры, которые даже в незаконченном виде оказались одетыми на них. Особенные футболисты были настолько радостно возбуждены, увидев какие яркие рисунки, сделанные их руками получились на футболках, что незамедлительно стали примерять. Видеть счастливые лица — это самая большая благодарность, и Оксана Цепова с радостью принимает в своем доме творчества уже таких близких ребят.

Мы рады, что хозяйка мастерской «ARTERICA», Оксана Цепова ведет благотворительную социальную миссию, развивает, поддерживает и через творчество адаптирует особенных детей. Также Оксана уже более 5 лет поддерживает Коррекционную школу-интернат для детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья г. Чапаевск, в которой воспитываются более 150 детей. Для них Оксана с инициативной группой организовывает спортивные, творческие мероприятия, участвует в приобретении необходимого инвентаря, расписывает стены и помогает сделать жизнь детей радостнее. На значимые для ребят праздники художница привозит подарки и украшает пространство, в котором живут и воспитываются дети. Посредством творческих мастер-классов, живого общения, происходит дополнительная социализация детей, раскрываются их способности и расширяются их творческие возможности.

Но добро всегда творить вместе веселее и легче, ведь руки тянут к тем, кто греет. И если этих рук будет больше, то мы сможем согреть больше нуждающихся в этом. Оксана рада сотрудничеству творческих людей и помощи неравнодушных в совместных проведениях развивающих мастер-классов для особенных детей.

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