На главной информационной площадке страны ТАСС состоялась презентация уникального патриотического проекта «Русские супергерои». О самой Вселенной, миссии проекта, ее заглавных персонажах, первой линейке бренда и дальнейших планах развития рассказал писатель, сценарист и генеральный продюсер Олег Рой, генеральный директор группы компаний «Гала-Центр» Павел Казановский и директор по маркетингу группы компаний «Гала-Центр» Юлия Греб.

«Русские супергерои» - это знакомые всем нам с детства фольклорные персонажи и герои русской культуры с их самобытностью, уникальностью и нашим менталитетом. Каждый супергерой близок и понятен нашим соотечественникам и получил новое авторское прочтение своей истории.

Проект имеет три направления для разных возрастных аудиторий: 0+, 6+, 14+», Олег Рой также пояснил, что персонажи будут представлены в комиксах, анимационном кино, видеоиграх и различных товарах. «Уже в этом году проект стартует в комиксах и книгах, начата работа над анимационным сериалом», - отметил писатель, назвав главным девизом проекта фразу «Будь собой». Также Вселенная не ограничится только «славянскими» персонажами, ее частью станут герои мифологии дружественных стран, благодаря такому взаимодействию франшиза обязательно расширит свою аудиторию и может стать важным элементом культурного обмена молодёжи нарождающегося многополярного мира.

Генеральный директор группы компаний «Гала-Центр» Павел Казановский сообщил, что идея проекта родилась еще в 2014 году, что у проекта нет ни отечественных, ни мировых аналогов. Павел также поделился своим мнением, как важно сейчас прививать национальную гордость и русскую идентичность, воспитывать молодое поколение на наших родных героях!

Презентация получилась яркой и резонансной. Живое общение с представителями прессы, которое переросло в дискуссию, множество вопросов, ожиданий и сомнений. Равнодушных в зале не было. Очередь к микрофону подтверждала «остроту» темы. Спикеры давали исчерпывающие ответы на вопросы, делились планами, своим видением развития проекта и его важностью.

Фото - РИА ТАСС

Visited 1 times, 1 visit(s) today