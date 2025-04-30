Самокат из книг и подушка с шипами: как прошел фестиваль современного искусства DOCA

Портал в праздник, зеркало признаний, ускользающие сны, ожившие куклы и ещё множество интересных арт-объектов порадовали гостей Международного фестиваля современного искусства DOCA.

Событие прошло на площадке Института гуманитарного образования и информационных технологий (ИГУМО), объединив известных художников и талантливых студентов. Фестиваль стал ярким праздником искусства и подарил гостям много ярких впечатлений.

«Фестиваль современного искусства DOCA проходит в Москве каждую весну на протяжении уже тринадцати лет. Каждый раз событие имеет свой фирменный стиль и тематику. В этом году фестиваль был посвящен празднику и по сути сам стал настоящим праздником, где каждый гость нашёл для себя повод улыбнуться, поностальгировать, окунуться в детство, получить порцию вдохновения или просто хорошо провести время», — рассказала ректор ИГУМО и МКИК Марина Волынкина.

Каждый арт-объект представлял собой произведение концептуального современного искусства, а значит – предлагал зрителю задуматься, «разгадать» послание автора или наделить увиденное собственными смыслами.

Погружение в мир современного искусства началось с самого входа, но не с громких праздничных возгласов, а в буквальном смысле с пробуждения. Здесь гостей ждали… подушки, превратившиеся в замысловатые арт-объекты. В мастерской известного public art художника Марины Звягинцевой студенты создали инсталляции на тему «Ускользающий сон». Подушки с шипами, вышивками, в виде чайного пакетика, арт-подушки со звуковым сопровождением… В своих творческих исследованиях авторы представляли сон и как мистический мир грёз, искажающий реальное ощущение мира и времени, и как сложное явление, влияющее на физиологию и эмоции человека.

Ещё один «отдельный мир» представила собой экспозиция проекта «Впустите самокаты». В мастерской одного из ведущих фотожурналистов страны Павла Волкова студенты создали инсталляцию с фотографиями и реальными электросамокатами. Авторы проекта стремились не просто передать собирательный образ современного москвича, использующего модный вид транспорта, а донести довольно глубокие мысли.

«За последние несколько лет использование электросамокатов стало не просто очень популярно, но и повлияло на культурное обновление городской среды. И некоторые самокаты, вошедшие в число арт-объектов фестиваля, наглядно продемонстрировали позитивный, отчасти праздничный окрас любого обновления», — поделился Павел Волков.

Например, на DOCA можно было увидеть самокат из книг – объект, представляющий уникальное сочетание привычного силуэта электротранспорта с тонкими отсылками к легендарным школам дизайна Вхутемас и Баухаус.

Проект «Паспорт праздников» буквально погрузил зрителей в череду праздничных ритуалов. Экспозиция организована в виде «станций», каждая из которых представляла отдельное событие. Зрителям предлагалось задуть свечи, обменяться подарками, загадать желания и в результате – получить «паспорт» со штампами о прохождении ритуалов. Проект оказался крайне трогательным и пробуждающим ностальгические чувства. Задумка автора заключалась в том, чтобы подарить праздничное настроение, ведь делать других людей счастливыми – тоже праздник.

От «Зеркала признаний» гости получили множество комплиментов, которых порой так не хватает нам в повседневной жизни. Между тем, добрые слова не просто заставляют человека улыбнуться, а часто необходимы для того, чтобы он поверил в себя, ощутил радость и начал дарить ее окружающим. Словом, такие «Зеркала признаний» не помешало бы разместить в каждом доме – и сделать это очень просто.

Много внимания привлек арт-объект «Сердце семьи» в виде серого непримечательного на первый взгляд многоквартирного дома. Однако, заглянув внутрь, зритель видел множество сердец – людей с неповторимыми судьбами и живыми чувствами. Инсталляция вызвала много теплых эмоций и ассоциаций с родным домом, где в кругу близких царит уют и спокойствие.

Детский восторг даже у взрослых посетителей вызвал арт-объект «Сладкий подарок». Он создан из обычных фантиков от конфет. Гости могли полистать альбом с коллекцией обёрток, каждая из которых имела своё описание. Все это вызывало определенные ассоциации из детства и согревало душу. Рядом букет из цветов-фантиков демонстрировал насколько красивыми и создающими уют могут быть самые обычные вещи.

Инсталляция «То, что скрыто» представила собой ярко украшенный, но полый внутри бюст. Автор предложил зрителям задуматься о том, всегда ли внешняя радость и нарядность отражают внутренний мир человека. Трактовать идею можно по-разному: рассуждая о том, как каждый из нас «наполняет» себя сам, или о том, как видят нас другие.

На одном из этажей выставочного пространства гостей встречали «ожившие куклы» – яркое иммерсивное дополнение проекта «Куклы в городе» известного фотографа Ивана Филимонова. Персонажи создавали праздничное настроение и общались с гостями, ещё раз показывая, что современное искусство интерактивно и объемно.

В арт-объектах «Спасибо, что пришли» и «Веселье для всех» авторы подняли тему двойственного ощущения от праздничных событий. Они показали праздник и как весёлое торжество, и как большой труд, приносящий самые разные эмоции.

Через инсталляцию «Быть» гости смогли ощутить атмосферу праздника и в то же время её отсутствие. Проект затронул тему цифровизации, коснувшейся даже самых живых и теплых событий. Так, за праздничным столом «сидела» девушка в компьютерном мониторе, которая ждала поздравлений в режиме онлайн.

Не уступили в эффектности ярким инсталляциям и различные серии фотографий. Гости фестиваля подчёркивали то, насколько интересно были переданы задумки авторов через снимки. Фотохудожники талантливо поработали со светом и цветом, композицией и созданием образов. На выставке были представлены натюрморты, постановочные и репортажные фотографии.

Большая часть работ на фестивале – студенческие проекты. Это талантливые и по-настоящему качественные образцы современного искусства, отражающие то, насколько глубоко и творчески мыслит современная молодежь. Каждый зритель мог трактовать тот или иной арт-объект по-своему, что ещё раз подчёркивает концептуальность современного искусства, в которое вкладывает идею и душу не только автор, но и сам зритель. Молодым художникам удалось соблюсти этот принцип и создать такие проекты, которые действительно вызывали эмоции и ассоциации, создавали настроение. А значит, праздник искусства, бесспорно, удался!

Фото © Павел ИВАНОВ, ИГУМО