«Самолёты»: Юлия Савичева выпустила продолжение песни «Москва – Владивосток»

В «Самолётах» – лёгкая, трогательная и нежная Юлия Савичева. Певица и её музыка меняются – артистка всё чаще выпускает песни в поп-рок стиле, таким будет и новый альбом. «Самолёты» – напоминание о романтическом периоде в творчестве Юлии Савичевой, настоящий подарок для всех меломанов.

Конечно, новый трек о любви. Самолёты и всё, что связано с полётом – аллегории о чувствах между мужчиной и женщиной. Их как магнитом притягивает друг к другу, они по-настоящему счастливы, когда рядом.

«Самолёты» – самая лёгкая, самая воздушная и радостная песня из моего грядущего альбома. Она получилась особенной – в ней настроение весны, состояние и магия влюблённости. Когда мы записывали её в студии – дубль за дублем – я наслаждалась каждым словом, каждой нотой. Хочу, чтобы это настроение передалось слушателям, чтобы они видели и чувствовали любовь во всём», – говорит Юлия Савичева.

Услышав эту песню, вам непременно захочется совершить романтический поступок. Этой весной Юлия Савичева запускает «Самолёты» – долгожданное продолжение культового трека «Москва – Владивосток». Песня войдёт в новый альбом певицы.