Самые частые ошибки в ставках на спорт

В букмекерской конторе 1Win бывают разные игроки. Кто-то сразу начинает делать ставки правильно и выходит в плюс, а кто-то допускает ошибки, которые мешают умножить свой банк.

Новички и опытные игроки БК 1Win рассказали каких ошибок нужно избегать, если хочешь делать ставки на спорт и не терять свой бюджет.

Восемь ошибок, которые допускают игроки 1Win

Вас ждет восемь самых популярных ошибок по версии букмекерской конторы 1Win:

Вы ставите ва-банк. Тут руководит мысль, что чем больше ставишь, тем больше выигрываешь. Но чаще работает так: чем больше ставишь, тем быстрее банк пустеет;

Вы ставите на любимую команду. Опытные игроки знают, что ставить на любимчиков — неправильно. Поэтому они используют анализ и отметают симпатии во время ставок на спорт.

Вы ставите, чтобы отыграться. Еще одна серьезная ошибка — ставки ради отыгрыша. Нужно ставить ради удовольствия, а не для того, чтобы восполнить свой банк из-за череды неудач. 1win официальный сайт не рекомендует так поступать.

Вы не разбираетесь в том, на что ставите. Часто новички ставят на все подряд, не разбираясь в спорте, командах, правилах и даже матчах.

Вы ставите под действием алкоголя. В этим моменты вами руководит не логика и здравый смысл, а алкоголь. Поэтому вы можете сделать неверную ставку и потерять все деньги.

Вы покупаете «договорняки». Если даже появляется какой-то договорной матч, то его вряд ли будут продавать. На вас просто делают деньги, а достоверных «договорных» матчей в продаже нет.

Вы не знаете правил букмекера. Многие регистрируются в букмекерской конторе 1Win и игнорируют правила, а затем не могут вывести деньги или теряют свой аккаунт.

Вы неправильно управляете своим банком. Не используете стратегии и ставите случайные суммы, без какой-то тактики.

Вы гонитесь за коэффициентами. Некоторые игроки ставят только на высокие коэффициенты в надежде на удачу, но только сливают свой бюджет, так и не дождавшись выигрыша.

Еще одна очень популярная ошибка — делать ставки на заемные средства.

Делать ставки и иногда проигрывать — это нормально. В 1Win нет игроков, которые имели бы 100% винрейт, но если вы допускаете ошибки, которые перечислены выше, то уменьшаете свои шансы на победу.

Фото – wallpapers.ru

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