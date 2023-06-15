Самый кассовый индийский экшен-фильм «Патхан. Схватка со смертью» выходит в прокат

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Российский дистрибьютор игровых и анимационных фильмов «НМГ Кинопрокат», входящий в холдинг Национальная Медиа Группа, совместно с компанией Indian Films (эксклюзивный дистрибьютор фильмов крупнейших Болливудских студий в России) анонсировали релиз нового полнометражного экшен-фильма «ПАТХАН. СХВАТКА СО СМЕРТЬЮ». Картина выйдет в российский прокат 13 июля 2023 года.

патхан схватка со смертью - постер

Приключенческий триллер с участием суперзвезды Болливуда Шах Рукх Кхана уже успел побить ряд рекордов на международной кинотеатральной арене, став самым кассовым индийским фильмом 2023 года и занявшим вторую строчку среди самых кассовых хинди фильмов за все время проката и 5 место среди индийских фильмов за всё время проката. Также картина вошла в топ 15 самых кассовых фильмов международного проката за 2023 год. Мировой бокс-офис фильма на данный момент насчитывает порядка 130 млн. долларов.

Российский прокатчик также представил локализованные версии трейлера и постера.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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