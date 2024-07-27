«Самый настоящий блокбастер»: START представил первый тизер чудо-сериала «Последний богатырь. Наследие»

Этой осенью долгожданное продолжение главной сказочной франшизы страны — трилогии «Последний богатырь» — выходит на START. Уникальный по сложности и размаху проект, работа над которым длилась 4 года, состоит из восьми часовых эпизодов. Новая глава захватывающих приключений для всей семьи возвращает зрителям любимых персонажей и расширяет богатырскую вселенную неожиданными героями. Представляем первый тизер и тизер-постер чудо-сериала «Последний богатырь. Наследие».

В грандиозном проекте вновь заняты: Виктор Хориняк, Елена Яковлева, Владислав Ветров, Кирилл Зайцев, Сергей Бурунов и Гарик Харламов. К актерскому составу также присоединились; Эвелина Мазурина, Арина Рожкова, Александра Урсуляк, Дмитрий Лысенков, Юлия Пересильд, Виктор Сухоруков, Александр Устюгов, Олег Чугунов, Никита Кологривый, Татьяна Догилева, Александр Лыков и другие.

Сейчас сериал «Последний богатырь. Наследие» производства START, телеканала «Россия» и студии Yellow, Black and White при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и Генерального партнера Сбер находится на стадии постпродакшн.

«Это самый сложный проект в моей карьере на данный момент. Такого количества деталей, такого волшебства и такого объема работы у меня еще не было. В “Наследии” больше 120 смен. Мы сняли четыре широкомасштабных полных метра, а возможно, и больше. Сейчас мы заканчиваем монтаж, который оказался непростой и трудоемкой задачей. В некоторых сериях компьютерная графика присутствует в 80% экранного времени, — рассказывает режиссер Антон Маслов. — По бюджету и сложности нет ни одного подобного сериала в России. А еще у нас классный сценарий. Вот такая ядерная смесь».

Чтобы снять картину такого размаха, съемочная группа побывала в экспедиции в Приэльбрусье и Сочи. Среди локаций — Баксанское и Терскольское ущелья, водопад Девичьи косы и перевал Актопрак, гора Чегет и Комсомольское озеро. Съемочную площадку в 6 тыс. кв. метров на базе декорации трилогии возвели в Химках. Главным изменением в Белогорье «Наследия» стало строительство в самом центре сказочного города терема Ивана. Также обновились фасады уже существующих зданий. Важно было передать масштаб города, дать ему разрастись несколькими улицами, которые выглядели бы живыми. В общей сложности «реновации» подверглось больше половины построек Белогорья, включая башню и колоритный рынок.

Москва снова играет очень важную роль в сюжете богатырской киновселенной. И опять создателям сериала пришлось постараться, чтобы найти волшебство в современном мегаполисе. «В столице есть много сказочных мест. Мне, как москвичу, было приятно это показать, — говорит художник-постановщик Никита Хорьков. — Поскольку сериал называется “Последний богатырь. Наследие”, хотелось передать, раскрыть это наследие и в локациях. И одним из визуальных решений стала эклектика, которой полна Москва: есть старый фонд внутри Садового кольца, есть Москва девяностых, есть новая Москва с небоскребами… Нашей задачей было объединить все это в кадре, создать микс, наслоение разных эпох друг на друга».

Подобный микс был найден на Болотной набережной, ведущей свою историю с XVIII века, на которой расположена отреставрированная ГЭС-2 с современной подсветкой. На Пятницкой — одной из старейших и красивейших улиц Москвы, где в исторических зданиях расположены ультрасовременные кафе.

«Но даже работа в павильонах — а их было задействовано целых пятнадцать — была титанической и ни на что не похожей, — вспоминает Никита Хорьков. — Это очень сложный в производстве сериал. Мы вместе придумали мир, который невозможно было полностью снять в реальных объектах. Поэтому, чтобы сделать сериал максимально красивым и многообразным, чтобы воплотить в жизнь множество необычных и интересных сцен, реализовать все задумки раскадровки, большое количество съемок было перенесено в павильоны, — поясняет он. — На этом проекте было самое большое количество декораций в моей жизни, в какой-то момент я готовил более шести павильонов одновременно. И что-то невероятное в плане масштабов: один раз снимали в трех павильонах сразу».

Пока команда сериала «Последний богатырь. Наследие» продолжает создавать огромный сказочный мир, актеры сериала вспоминают свои ощущения на съемочной площадке.

«Сериал “Последний богатырь. Наследие” — это самый настоящий блокбастер, — говорит Александра Урсуляк, сыгравшая Василису. — Участие в нем принесло мне большое удовольствие, потому что редко когда на съемочной площадке бывает столько волшебства, чудес и трюков. И, конечно, подарило новый опыт. Мне приоткрылся процесс, который я до этого никогда не видела: большая фантастическая картина, полная графики, огромное количество персонажей, много массовки, невероятные локации. С нетерпением жду выхода нашего многосерийного фильма, чтобы ощутить это волшебство по полной программе!»

Дмитрий Лысенков играет нового персонажа по имени Цвырь и тоже очень ждет премьеру: «Этот проект стал самым гигантским и долгоиграющим в моей двадцатилетней карьере. Съемки заняли у меня пять с лишним месяцев, почти полгода без перерыва. Такого в моей жизни пока не было, то есть всегда уходили на какие-то провисы, простои, ждали снега, сезона, а у нас все было в реальном времени. По общему масштабу и по количеству компьютерной графики этот сериал, пожалуй, не с чем сравнить. Я бывал в разных мистических проектах, но там были крупицы графики по сравнению с “Последним богатырем”. А здесь взаимодействие с воображаемыми партнерами и предметами требовало довольно большого воображения, иногда даже казалось, что мне его не хватает».

По сюжету у Ивана (Виктор Хориняк), которому исполнилось 50, две дочери: старшая, богатырка Марья (Арина Рожкова), и младшая, начинающая колдунья Софья (Эвелина Мазурина). Все в Белогорье идет своим чередом, но визит колдуна Северина (Александр Устюгов), которому привиделось страшное бедствие, вносит смуту в размеренную жизнь горожан. Чтобы спасти и Белогорье, и жизнь собственного отца, Софье придется отправиться в современную Москву, а Марье — сразиться со злом в волшебном городе.

Фото – онлайн-кинотеатр START