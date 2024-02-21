Самый успешный январь в истории Пятого канала

2024 год Пятый начал с рекордных показателей. По итогам января канал занимает четвертое место в базовых аудиториях «Все 18+» и «Все 4+». Входит в ТОП-4 в целевой аудитории «Все 25-59» в прайм-тайме будних дней, а в женском сегменте «25-59» канал стал вторым. Также у Пятого второе место по будням в вечернем слоте 21:30-01:00 по доле аудитории «Все 25-59».

Рекордные цифры января в аудиториях «Все 18+» и «Все 4+» составили 6,9% и 6,7% соответственно. Пятый по традиции сделал ставку на контент собственного производства. На праздничной неделе зрители увидели специальные серии детектива «СВОИ» с новогодним колоритом и персонажами. 6 и 7 января прошел документальный марафон из пятнадцати фильмов проекта «Они потрясли мир» о самых известных в мире персонах. В течение месяца в эфир выходили премьерные эпизоды и состоялись повторные показы детективов «Великолепная Пятерка», «Условный мент», «След». В пятницу и субботу транслировались новые выпуски программ «Светская хроника», «Они потрясли мир» и «Страна советов». По утрам с понедельника по среду программа «Знание-сила!» рассказывала о товарах и услугах, которые делают жизнь интереснее и комфортнее.

Ключевая аудитория канала «Все 25-59» обеспечила вещателю в январе четвертое место в прайме рабочих дней. Доля составила 6,5%. Еще выше показатели - 8,3% в аудитории «Женщины 25-59». Это второе место федерального эфира.

В тайм-слоте 21:30-01:00 с понедельника по четверг Пятый продемонстрировал второй результат среди всех федеральных каналов в аудиториях «Все 25-59» и «Женщины 25-59». Детектив собственного производства «Великолепная Пятерка» и итоговый выпуск программы «Известия», которые входили в вечернее предложение, собрали средние доли 7,4% и 9,6%.

Таким же успешным стало и начало февраля. В первую пятницу месяца жители столицы отдали предпочтение проектам «Светская хроника» и «Они потрясли мир». Доля программ в женской аудитории возрастного сегмента «25-59» составила 9,7% и обеспечила каналу первое место вечернего прайма.

В среду, 7 февраля, 8,3% телезрительниц Москвы старше 18 лет выбрали Пятый, что позволило каналу занять второе место эфира за сутки в целом.

В субботу, 10 февраля, потребительская программа «Страна советов» набрала долю 7,8% в аудитории «Женщины 18+» и стала вторым по популярности проектом выходного дня в своем тайм-слоте. В этот же день сериал собственного производства «Условный мент» с Денисом Рожковым в главной роли получил долю 8,2% по Москве в ключевой аудитории «Все 25-59». Детектив занял второе место.

В этом месяце телезрителей ждут премьерные серии «Следа», «Великолепной Пятерки» и «Условного мента».