Самый желанный сиквел – продолжение книги «Мастер и Маргарита»

Книжный сервис Литрес и рекомендательный сервис LiveLib провели исследование и узнали, с продолжениями каких произведений пользователи хотели бы познакомиться. Классический роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова стал самым популярным вариантом – его выбрали более 23% пользователей. Из современной литературы респонденты отдают предпочтение сиквелу книги «Прислуга» Кэтрин Стокетт – за него проголосовало более 18% участников опроса.

Книжный сервис Литрес и рекомендательный сервис LiveLib провели исследование в августе 2024 года и выяснили, что более 74% респондентов любят читать продолжения уже вышедших книг. Такой вид литературы обозначается как сиквел. Это повествование, которое продолжает или расширяет историю раннего произведения. Более 94% пользователей, принявших участие в опросе, уже знакомы с этим термином.

Самым желанным сиквелом среди классической литературы стало произведение «Мастер и Маргарита» – этот вариант выбрали более 23% опрошенных. На втором месте в рейтинге оказалась книга Джейн Остин «Гордость и предубеждение» – 22% читателей отмечают, что роман претендует на развитие новых сюжетных линий. Следующим по популярности ответом стала антиутопия Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». А четвертую и пятую позиции заняли «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма (16%) и «Евгений Онегин» Александра Пушкина (13%).

Среди современной литературы пальма первенства принадлежит книге «Прислуга» Кэтрин Стокетт. За нее проголосовало более 18% пользователей. Чуть меньше голосов набрало произведение Стивена Кинга «Кладбище домашних животных» – 17%. Третьим в рейтинге оказался триллер «Исчезнувшая» Гиллиан Флинн, который выбрали 16% участников опроса. Также в топ-5 попали романы «Оно» Стивена Кинга (15%) и «Дом, в котором…» Мариам Петросян (14%).

Основная причина, по которой читатели хотели бы увидеть сиквелы любимых книг – интересные персонажи, к чьей судьбе нельзя остаться безразличным (74%). Следующим по популярности ответом стало «чувство ностальгии при погружении в уже знакомую атмосферу книги» (53%). 45% респондентов отметили, что хотели бы узнать больше о мире, в котором происходит действие произведения.

«На первое место «Мастера и Маргариты», конечно, значительно повлияла нашумевшая экранизация, вышедшая в начале этого года – все бросились перечитывать Булгакова и фантазировать, что же было после того, как свита Воланда вместе с Мастером и Маргаритой покинули Москву. С другой стороны, я уверена, что это один из популярнейших программных романов, и многие читатели еще со школы нежно полюбили таких героев, как Бегемота и Воланда, и с радостью бы встретили продолжение книги, в которой главными действующими лицами стали именно они. Сиквелы, бесспорно, прекрасный подарок книголюбам, но в то же время большое испытание для писателя. Сможет ли автор повторить собственный успех? Например, совсем недавний роман Януша Леона Вишневского «Одиночество в Сети. Возвращение к началу» вышел до того незаметно, что даже не верится в то, что это продолжение культового произведения. Ту же историю мы видим и в кинематографе – продолжение «Иронии судьбы» скорее разочаровало поклонников, нежели наоборот. Так что отсутствие сиквелов к романам «Граф Монте-Кристо», «Гордость и предубеждение» и «Прислуга» скорее плюс, чем минус – читателям есть о чем мечтать и какие истории мысленно дописать за любимых авторов», – комментирует Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компаний «ЛитРес».

Фото – сайт taday.ru