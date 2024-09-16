«Самым опасным было встретить медведицу с медвежатами!» – Иван Пышненко

Иван Пышненко появился в студии кулинарного шоу Анфисы Чеховой на ТВ-3 в новом имидже — он стал ярким блондином. В ходе беседы выяснится, что комик родился в Москве, но своё детство часто проводил в Казахстане, в деревне у бабушки и дедушки. Любимое блюдо из детства, то, которое он ел именно там — басма. Его он и приготовит вместе с ведущей.

В разговоре с Анфисой Иван расскажет, что в детстве часто выбирал кружки и секции, где было много девочек. Так, он оказался на бальных танцах и в доме мод. Также в детстве он играл в футбол и бейсбол, ведь этот вид спорта официально разрешал ходит по улице с битой. Для лихих 90-х это было важным преимуществом.

Также комик расскажет, почему не стал учителем физкультуры, как познакомился со своей женой и какие сложности и опасности были на проекте “Последний герой».

«Самое опасное — то, что мы ночевали в тайге и, действительно, мог прийти медведь. И он приходил в другой лагерь, орал. Мы как-то плыли на испытание и видели медведицу с медвежатами! А если медвежат ты увидел, то тебе всё! Благо мы плыли на катере, и это было чуть дальше от нашего лагеря. Но вообще это стрёмно! Не представляю, что делала бы в этот момент съемочная группа», — вспомнит Пышненко.