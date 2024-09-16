РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Самым опасным было встретить медведицу с медвежатами!» – Иван Пышненко

editor
By editor
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иван пышненко и анфиса чехова

Иван Пышненко появился в студии кулинарного шоу Анфисы Чеховой на ТВ-3 в новом имидже — он стал ярким блондином. В ходе беседы выяснится, что комик родился в Москве, но своё детство часто проводил в Казахстане, в деревне у бабушки и дедушки. Любимое блюдо из детства, то, которое он ел именно там — басма. Его он и приготовит вместе с ведущей.

В разговоре с Анфисой Иван расскажет, что в детстве часто выбирал кружки и секции, где было много девочек. Так, он оказался на бальных танцах и в доме мод. Также в детстве он играл в футбол и бейсбол, ведь этот вид спорта официально разрешал ходит по улице с битой. Для лихих 90-х это было важным преимуществом.

Также комик расскажет, почему не стал учителем физкультуры, как познакомился со своей женой и какие сложности и опасности были на проекте “Последний герой».

«Самое опасное — то, что мы ночевали в тайге и, действительно, мог прийти медведь. И он приходил в другой лагерь, орал. Мы как-то плыли на испытание и видели медведицу с медвежатами! А если медвежат ты увидел, то тебе всё! Благо мы плыли на катере, и это было чуть дальше от нашего лагеря. Но вообще это стрёмно! Не представляю, что делала бы в этот момент съемочная группа», — вспомнит Пышненко.

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