SandlerFest Игоря Сандлера соберет музыкантов из разных стран мира на пяти сценах ВДНХ

Грандиозный фестиваль прогрессивной музыки SandlerFest Игоря Сандлера состоится 20 августа 2023 года на территории ВДНХ. Гостей ждет пять сцен, десятки киловатт живого звука, настоящий драйв и энергия от сотен музыкантов из разных стран мира. Участниками SandlerFest-2023 станут Ольга Кормухина, экс-лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов, Николай Носков с симфоническим оркестром, Алексей Козлов и группа «Арсенал», а также группы «Мастер», Crossroadz и многие другие коллективы и исполнители.

Основные события фестиваля будут проходить в Зеленом театре ВДНХ. Как сообщили агентству InterMedia организаторы, на этой площадке выступят знаменитые российские и зарубежные рок-музыканты, восходящие звезды рок-сцены, а также молодые, прогрессивные и неординарные исполнители. На сцене Зеленого театра зрителям будет представлен большой блок «Русская классика в роке и джазе», в котором примут участие солисты Большого театра.

Сцена «Ипподром» порадует гостей различными музыкальными жанрами. Дополнительно будет открыта специальная новая сцена «Рок-панорама» под открытым небом. На фестивале прогрессивной музыки SandlerFest будут также работать сцена «Акустика», на которой пройдут мастер-классы от музыкантов и педагогов с мировым именем, и сцена «NewGeneration» для молодых артистов.

Перед фестивалем состоялся полёт барабанщика с ударной установкой на куполе воздушного шара. Вся эта конструкция провела в полёте более полутора часов, достигнув высоты 1 500 м и пролетев более 20 км. Этот уникальный эксперимент готовился девять месяцев. На фестивале на ВДНХ зрители увидят детали этого полета на громадных экранах, с выступлением Владимира Дягеля, который отважился на этот невероятный полет.

В рамках SandlerFest 2023 на акустической сцене в павильоне 16 будет проходить выставочный проект «ART & SOUND», посвященный культовым музыкальным обложкам и рассказывающий о взаимосвязи музыкального и визуального искусства. Через современные арт-инсталляции, интерактивные экспонаты и архивные материалы посетители выставки проследят за эволюцией эстетического восприятия на примере знаковых музыкальных обложек и отправятся в музыкально-визуальное путешествие длиною в семьдесят лет — от зарождения рок-н-ролла по настоящее время. Выставочный проект дополняют интерактивные инсталляции, возрождающие обстановку самых знаковых обложек. Посетители смогут почувствовать себя настоящими рок-звездами: примерить электрогитары и посидеть за барабанной установкой, воссоздать легендарную обложку Beatles на Abbey Road, проникнуть в культовую обложку Velvet Underground, созданную Энди Уорхолом. Аудиогид с оригинальной музыкальной дорожкой, кофейня с библиотекой по музыкальной тематике и виниловая фотозона добавят ощущение полного погружения в музыкальный мир.

Организатором SandlerFest выступает музыкант, продюсер, шоумен, теле- и радиоведущий, писатель, композитор, почётный профессор МПГУ, член Союза писателей России Игорь Сандлер. SandlerFest он проводит с 2019 года. По словам Игоря Сандлера, его мероприятие – единственный фестиваль в России, который представляет почти все направления прогрессивной музыки. Он отметил, что основная задача фестиваля - помочь молодым, продвинутым, прогрессивным, современным, мыслящим на мировом уровне музыкантам и группам, дать шанс показать себя и заявить о себе. В рамках фестиваля, как и в прошлые годы, на сцену вновь выйдут молодые коллективы из России, Европы, Африки, Америки, стран СНГ, Кубы и Израиля.

SandlerFest — единственный фестиваль в России, который объединяет практически все направления рок-культуры. По предварительным подсчетам и оценкам его посетят около 100 тыс. человек, а трансляции в социальных сетях, посмотрят сотни тысяч, а, возможно, и миллионы зрителей.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.