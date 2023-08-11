САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: АРТМУЗА открывает персональную выставку живописных работ Эда Медера «Технологический миф»

24 августа, в 19.00 в музее современного искусства АРТМУЗА (Санкт-Петербург, 13 линия В.О., 70) открывается персональная выставка живописных работ Эда Медера «Технологический миф».

Художник переосмысливает принципы классической живописи и возможности, явленные современным искусством. В его картинах торжествует надличностное: техницизм, космические пространства и протяженности, провалы, многомерные ловушки, нелинейные коридоры с оттенками нержавеющей стали.

Техногенное присутствует у Медера даже в натюрмортах и любимых им пейзажах: металлические отблески, геометрически выверенные тени. Свет вообще - главное выразительное средство мастера, с помощью которого он строит драматургию образов.

Как метко выразилась искусствовед Екатерина Павлова, в мире Эда Медера тонкая игра ума сочетается с профессиональной точностью выбора художественных средств и чувством пространства, сосредоточенностью и даже некоторой отстраненностью. В его картинах блики солнечных лучей в листве деревьев или струях воды переплетаются со сложным рисунком теней на снегу, отражаются в многослойности сумеречного фантастического мира старинных развалин.

По мнению самого автора, неотъемлемой частью каждой его работы становится название, которое раскрывает ту суть, которая, может быть, не всегда считывается в визуальном строе. Непростые и неясные сами по себе названия полотен Сценография, Проект III, Пятое взаимодействие, Теория хаоса позволяют нам, зрителям, хотя бы немного приподнять завесу и заглянуть в мир мастера, приобщаясь к философии современного искусства.

Так ли это? Приглашаем убедиться лично, посетив выставку картин Эда Медера «Технологический миф», которая продлится в музее АРТМУЗА до 2 октября.

Вернисаж состоится 24 августа, в 19.00. Вход свободный.

Эдар Медер. Весеннне мимолетное

Эдар Медер. Вечернее путешествие. Последний луч

Эдар Медер. Последний день лета

Эдар Медер. Прошлый март

Эдар Медер. Пятое взаимодействий

Эдар Медер. Рига. Завтрак на ломберном столике

Эдар Медер. Стихия

Эдар Медер. Странные путешествия

Эдар Медер. Теория хаоса

Эдар Медер. Утренняя аллея

Эдуард Альбертович Медер родился в 1963 году в Магнитогорске.

Образование:

1988 г. – окончил Свердловское художественное училище имени И. Д. Шадра;

1994 г. – окончил Красноярский государственный художественный институт.

Доцент кафедры дизайна МГТУ им. Г. И. Носова, научная специальность «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура». Преподаёт на факультете изобразительного искусства и дизайна в Магнитогорском государственном университете и на кафедре живописи в Магнитогорском государственном педагогическом институте.

Член Союза художников России, Союза дизайнеров России, оргкомитета и выставкома Межрегиональной биеннале современного изобразительного искусства Урала «Лабиринт». Председатель МО ВТОО «Союз художников России». Лауреат Золотой медали Союза художников России. Имеет более десяти наград и призовых дипломов всероссийских и международных выставок, в том числе выставок в Италии, Словении, Сербии, КНР, Великобритании. Работы находятся в галереях, музеях и частных собраниях России, Великобритании, Франции, Италии, Швейцарии и США.

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