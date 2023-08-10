САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Фонд им. Миклухо-Маклая провёл конференцию и открыл выставку в Петропавловской крепости

7 и 8 августа в Государственном музее истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости состоялась научная конференция «Кругосветные путешествия и экспедиции из Петербурга в XVIII-XXI вв. К 220-летию первого кругосветного путешествия из России И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского» и открытие выставки «Великие русские географические открытия. Из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга и Фонда им. Миклухо-Маклая при поддержке Ассоциации исследователей ЮТР, созданной на базе центра Изучения Южно-Тихоокеанского региона ИВ РАН».

Докладчики научной конференции «Кругосветные путешествия и экспедиции из Петербурга в XVIII-XXI вв. К 220-летию первого кругосветного путешествия из России И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского»

Николай Миклухо-Маклай на открытии выставки

Экспозиция выставки в залах Государственном музее истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости

Екатерина Астафьева выступает с докладом на конференции

На открытии конференции с приветственным словом выступили заместитель Генерального директора ГМИ СПб Николай Выговский и Директор Российского государственного архива Военно-Морского Флота Валентин Смирнов. Участниками конференции стали представители Фонда им. Миклухо-Маклая, Санкт-Петербургского Морского собрания, Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева, Института востоковедения РАН, Центральной военно-морской библиотеки МО РФ, РГПУ имени А. И. Герцена, Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Института научной информации по общественным наукам РАН, Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина. Прозвучали доклады на тему сохранения наследия и памяти адмирала И. Ф. Крузенштерна, исследования русскими мореплавателями и учёными различных регионов нашей планеты, в научный оборот были введены новые источники русских кругосветных путешествий XIX века - карты, гравюры, дневниковые записи, путевые заметки - и малоизвестные имена путешественников.

На пленарном заседании конференции Председатель Санкт-Петербургского Морского собрания Санкт-Петербурга Сергей Ирютин выступил с докладом и передал на хранение в фонды Музея капсулу с землей Форта-Росс (США, Калифорния), которая была собрана во время международной морской экспедиции «Исследование русским Калифорнии» в 1998 г. Николай Миклухо-Маклай-младший, основатель и директор Фонда им. Миклухо-Маклая и руководитель Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона Института востоковедения РАН, выступил с докладом, подготовленным в рамках образовательного проекта Фонда «Россия в регионе Южных морей. По следам русских открытий», и участвовал в открытии выставки «Великие русские географические открытия. Из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга и Фонда им. Миклухо-Маклая», соорганизатором которой он является. Из Фонда им. Миклухо-Маклая на выставке представлен 21 стенд с интересной информацией, маршрутами и малоизвестными фактами русских путешествий и экспедиций. На выставке демонстрируются короткометражные фильмы «Русский Атлас» производства Фонда им. Миклухо-Маклая из цикла «Русские географические названия: история открытий». Из фондов Государственного музея истории Санкт-Петербурга экспонируется более 80 предметов, среди которых: гравюры из Атласа И. Ф. Крузенштерна «Путешествие вокруг света в 1803–1806 годах на кораблях Надежда и Нева» 1813; литография с изображением Ивана Федоровича Крузенштерна 1870 года; литография «Кругосветное плавание Крузенштерна» 1806 года; планы и карты Русской Америки; Антарктиды, Австралии и Полинезии с историческими русскими топонимами разных годов издания, предметы путешественников XIX века; медали и памятные монеты, живописные полотна. Впервые за последнее время широкому кругу посетителей представлена картина из личного собрания Николая II, написанная во время его путешествия на Восток, – индийский храмовый комплекс «Теппа-Кулим» руки Николая Николаевича Гриценко (1856-1900).

Выставка располагается в Государевом бастионе Петропавловской крепости (Выставочный зал Музея архитектурной керамики) и продлится до 12 сентября. Она будет одинакова интересна как детям школьного возраста, так и всем, кто увлекается путешествиями, историей и географией. Часы работы выставки: ежедневно с 11.00 до 19.00, вторник – с 11.00 до 18.00, выходной день – среда. Вход по единому билету посещения объектов Петропавловской крепости.

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