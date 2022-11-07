САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Фотовыставка «Альберта Тибурци. Блестящая эпоха. Итальянская мода 80-х» открывается в Музее Эрарта

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку фотографий Альберты Тибурци. В 60-е годы XX века культовая итальянская модель и fashion-фотограф не сходила с обложек Vogue и Harper’s Bazaar, а ее собственные снимки для модных журналов получили

признание классиков мировой фотографии.

Альберта Тибурци. Энди Уорхол. Съемка для журнала Bolaffi Arte. Рим, 1974 Предоставлено автором

Альберта Тибурци. Съемка для журнала Amica. Кэрол Альт в образе от Энрико Ковери. 1983 Предоставлено автором

Альберта Тибурци родилась в Риме. Совсем юной на одной из улиц Вечного города она попалась на глаза представителю модельного агентства и вскоре начала сниматься у великих фотографов: Ричарда Аведона, Хельмута Ньютона, Джана Паоло Барбьери, Ирвина Пенна, Хиро Вакабаяси и других. Именно Вакабаяси подарил Альберте фотоаппарат Minolta, с помощью которого она стала снимать самостоятельно.

Поначалу Тибурци воспринимала фотографию как игру, вызов самой себе, так как знала за собой три «недостатка»: она красива, она женщина, она родилась в Риме. Однако первые же кадры, снятые почти небрежно, еще нетвердой рукой, получили одобрение Вакабаяси и других мастеров, которые убедили ее не бросать фотографию, оценив дерзость ракурсов и смелую игру света. Позднее Тибурци назовут signora della luce — «королева света». Как известно, Феллини считал свет основой изобразительных искусств.

В конце 1960-х знаменитый редактор Vogue Диана Вриланд пригласила Альберту в Нью-Йорк, где та стала частью динамичной жизни культурной столицы. Она бывала на «Фабрике» Энди Уорхола, общалась со звездами фотографии, у которых, как человек наблюдательный, переняла не столько технику фотографии, сколько ее дух.

Тибурци-фотограф попадет в мир моды, пройдя путь фоторепортера, весьма показательный для Италии конца 70-х — начала 80-х годов прошлого века. Она работает для популярного журнала L’Espresso, снимает европейских и голливудских звезд, останавливающихся в Риме.

Вскоре Тибурци становится одним из самых востребованных фотографов, работающих для глянцевых журналов. Она снимает в годы расцвета высокой моды в Италии, когда имена итальянских кутюрье гремят на весь мир.

Тибурци добивается особой, «химической» связи между нарядом, моделью и окружающим пространством. Это особенно заметно в фотосъемках, которые проходили в Риме. Чувственность итальянского барокко и строгость архитектуры не заслоняют главного героя кадра — одежду. Из-за обилия зеркал и отражателей съемочная площадка, на которой работала Тибурци, походила на киностудию, а благодаря приемам, позаимствованным у авангардного искусства, в пространство снимков врывались абстрактные элементы. Эти вписанные в кадр причудливые формы — эхо формальных поисков, которые активно велись в те годы на мировой художественной сцене.

Альберта Тибурци лично следила за съемочным процессом от начала и до конца. Она сама отбирала моделей, порой проявляя редкую интуицию. Среди тех, кого открыла Тибурци, настоящие иконы мира моды: Симонетта Джанфеличи, чертами напоминающая персонажей Боттичелли, а также канадка Дейл Хэддон.

Ставших легендарными моделей, а также портреты Моники Беллуччи, Энди Уорхола, Микеланджело Антониони, Джека Николсона, Дастина Хоффмана, Бернардо Бертолуччи, Романа Полански, Джорджио Армани, Катрин Денев, Шарлотты Рэмплинг, Орнеллы Мути и других знаменитостей увидят посетители выставки в музее Эрарта. Экспозиция представит 91 фотографию, созданную Альбертой Тибурци в 70-х и 80-х.

Женщины на фотографиях Тибурци свободны, современны, энергичны и чувственны. Они существуют в согласии с окружающей природой. Во взгляде Тибурци на женское тело нет и намека на мужской фетишизм, в котором главенствуют борьба и подчинение. В своих снимках она освобождает чистую красоту и женственность от закрепившихся стереотипов, которые сегодня воспринимаются как пережитки прошлого.

Альберта Тибурци сыграла саму себя в фильме «Падение» английского режиссера Питера Уайтхеда. Считается, что она также стала прототипом женщины-фотографа, роль которой исполнила Фэй Данауэй в триллере Ирвина Кершнера «Глаза Лауры Марс» (1978). Работы Тибурци публиковались в различных фотожурналах и книгах, среди которых Life Photographers, Progresso fotografico, Fotopratica и многие другие.

Даты проведения выставки: 10 ноября 2022 – 12 марта 2023 года.

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