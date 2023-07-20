САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Молодежный театр на Фонтанке открывает «ЛЕТНИЙ СЕЗОН»

Новый 45-й сезон Молодежный театр на Фонтанке открывает традиционным «Летним сезоном», который продлится в течение месяца. Первым его спектаклем 29 июля станет «Касатка. Новый полет» по одноименной пьесе А. Толстого. Это обновленная версия знакового спектакля «Касатка», ушедшего из репертуара театра в 2021 году и возобновленного в прошлом сезоне. Увидеть его зрители так же смогут 19 августа.

30 июля в Измайловском саду традиционно состоится награждение победителей очередного, Пятого конкурса любительской фотографии «С ангелом навсегда», основанного Молодежным театром совместно с Романом Шустровым (1959-2020), автором минискульптуры «Петербургский ангел».

2 и 11 августа на Большой сцене будет показана последняя премьера прошлого сезона – постановка Семена Спивака «Васса (Мать)» по первому, редко идущему в театрах варианту пьесы М. Горького. В июле спектакль вошел в лонг-лист XVI театральной премия зрительских симпатий «Звезда Театрала».

Ознакомиться с остальными спектаклями летней афиши Молодежного театра можно на сайте театра.

ПРЕМЬЕРЫ СЕЗОНА

Первой премьерой сезона в сентябре на малой сцене станет дипломный спектакль текущего курса мастерской С.Я. Спивака в РГИСИ. Репертуар театра, на протяжении почти 30 лет являющегося учебной базой для будущих актеров и режиссеров, пополнится спектаклем по пьесе А. Вампилова «Прощание в июне», в котором будет занято уже пятое поколение студентов-«спиваков».

Вторая премьера – спектакль по драме Т. Рэттигана «Глубокое синее море» пройдет в самом конце осени 2023 года.

На вторую половину сезона запланированы премьеры постановок по пьесам А. Исаева «В то время, когда я мог быть человеком» и «Сестра моя Русалочка» Л. Разумовской (спектакль для семейного просмотра).

ГАСТРОЛИ

16 и 17 сентября Молодежный театр посетит Платоновский фестиваль искусств в Воронеже со спектаклем «Оружие сердец» по киносценарию А. Платонова (режиссер Ю. Цуркану).

С 15 по 17 ноября на сцене Молодежного театра пройдут гастроли Владимирского академического театра драмы. Наши коллеги привезут в Петербург спектакли «Холстомер», «451 по Фаренгейту», «Лес плюс».

ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ

В сентябре театр примет участие во Втором фестивале тифлокомментирования. Согласно предварительным планам, в афишу фестиваля войдет спектакль «Кабала святош/Мольер».

18, 19 и 20 октября Молодежный театр совместно с Российским академическим молодежным театром (Москва) проводит в Петербурге X Всероссийский семинар по работе со зрителями, главной темой которого будет «Стратегия планирования и реализация зрительских проектов в театрах для детей и молодежи».

В декабре артисты Молодежного театра примут участие в проекте ЦГПБ им. В. В. Маяковского «Рождественские чтения». Совместная работа с библиотекой вновь порадует наших зрителей весной – получит продолжение проект «Поговорим о любви».

В апреле стартует прием заявок на очередной конкурс молодых театральных фотографов «Театр в объективе». По окончании заочного отбора начинающие фотографы в мае будут участвовать в конкурсных съемках спектаклей Молодежного театра на Фонтанке и Небольшого драматического театра, выразившего желание стать очередным партнером этого многолетнего проекта.

Кроме того, в течении сезона продолжится сотрудничество театра на Фонтанке с благотворительной организацией «Детские деревни – SOS», занимающейся воспитанием детей-сирот. На протяжении нескольких лет театр проводит для них мастер-классы, встречи с артистами, приглашает на свои спектакли.

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