Санкт-Петербург может стать побратимом города Маданг в Папуа – Новой Гвинее

8 августа 2023 года в пресс-центре «Интерфакс Северо-Запад» прошла пресс-конференция на тему: «Итоги научно-исследовательских экспедиций в 2023 году Фонда им. Миклухо-Маклая».





Николай Миклухо-Маклай и Джеймс Марапе, Премьер-министр Папуа - Новой Гвинеи

В пресс-конференции приняли участие: Аликбер Аликберов – директор Института востоковедения Российской Академии Наук, Александр Массов – профессор, заведующий кафедрой истории и культурологии Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, Николай Миклухо-Маклай – основатель Фонда им. Миклухо-Маклая, президент Ассоциации исследователей стран Южно-Тихоокеанского региона, руководитель центра изучения Южно-Тихоокеанского региона ИВ РАН, София Пале - ученый секретарь Ассоциации, старший научный сотрудник Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона.

Открыла пресс-конференцию исполнительный директор информацинноо агентства «Интерфакс-Северо-Запад» Людмила Фомичева.

Людмила Дмитриевна представила участников пресс-конференции, тема которой – итоги двух научно-исследовательских экспедиции Фонда им. Миклухо-Маклая в Папуа – Новую Гвинею, прошедших в регионе Маданг в мае 2023 г., и в районе озера Кутубу – в июле 2023 г.

Первым участников пресс-конференции поприветствовал Николай Миклухо-Маклай, несколько дней назад вернувшийся из экспедиций.

«Экспедиции в этом году были очень насыщенными. Они продолжают традиции научно-исследовательских экспедиций россиян в Южно-Тихоокеанский регион в XIX – XX веках. Весной 2023 года я в одиночку отправился в регион Маданг, где мне удалось собрать уникальнейшую информацию и проследить изменения, произошедшие в жизни папуа-новогвинейцев в эпоху глобализации и информационного бума, под влиянием Интернет. Я побывал в 10 деревнях на Берегу Маклая (современный Рай Кост), где когда-то жил и работал мой предок Н. Н. Миклухо-Маклай. Я взял с собой один из томов его собрания сочинений, где описываются быт и традиции жителей именно этих деревень, показал иллюстрации туземцам и сделал много захватывающих открытий. Поскольку я старейшина клана “Тамо боро”, или большой человек, вместе с моими друзьями папуа-новогвинейцами мы смогли попасть в каждый дом и собрали уникальную информацию о составе семей, роли каждого члена семьи, наличии образования, количества гаджетов в деревнях и др. Результаты исследований уже обрабатываются и будут в скором времени опубликованы. Сегодня я расскажу и покажу лишь небольшую их часть».

Николай Миклухо-Маклай организовал группу папуа-новгвинейцев, которые работали вместе с ним, собирая этот материал, и смог зафиксировать уникальную, но уходящую традицию инициации –посвящения мальчиков в мужчины.

Участники пресс-конференции прослушали обращение профессора Александра Массова, сделанное в записи. Профессор высоко оценил инициативы и работу Фонда им. Миклухо-Маклая, благодаря дружественным связям и дипломатии Николая Миклухо-Маклая, организовавшего экспедицию для российских ученых в район озера Кутубу, впервые в истории российской науки.

Аликбер Аликберов – директор Института востоковедения РАН, также отметил ценность для современной истории экспедиций Фонда в Папуа – Новую Гвинею, когда мир на наших глазах становится многополярным, и Россия может стать одним из его центров влияния.

«Николай Миклухо-Маклай сегодня – это человек-бренд. И этот бесценный ресурс нужно использовать. Институт востоковедения будет поддерживать проекты Миклухо-Маклая всеми возможными ресурсами», – сказал Аликбер Аликберов.

София Пале обратила внимание слушателей на добрососедский и семейственный характер отношений участников экспедиций с папуа-новогвинейцами. Благодаря этому, по ее мнению, и удается получить настолько впечатляющие результаты исследований, которые возобновились в этом регионе спустя почти 50 лет с момента последних советских экспедиций.

Вторая экспедиция этого года, организованная Фондом им. Миклухо-Маклая в район озера Кутубу, Южное нагорье, состоялась в июле. Этот новый для отечественных научных исследований регион таит в себе уникальное биоразнообразие, здесь обитают 12 видов рыб эндемиков, райские птицы, произрастает многовековой лес с деревьями высотой более 50 метров, который населяют казуары, кабаны, древесные кенгуру, питоны, редкие виды змей и лягушек.

«При этом здесь можно встретить и грибы с земляникой, растущие в тропическом лесу недалеко от озера. Климат в регионе отличается от жаркого Маданга, а в жилищах жителей деревень устроено место для костра. Свадебные традиции здесь тоже иные, например, не возбраняется иметь несколько жен, в отличии от региона Маданг. И, несмотря на то, что традиция постепенно уходит в прошлое, некоторые мужчины ее практикуют, создавая сеть жен с детьми в разных деревнях, что позволяет поддерживать дружественные коммукации между кланами, иметь особое персональное влияние. И я ощутил это на себе, когда мне понадобилась помощь.

Традиционные захоронения черепов и костей уже не практикуют, но они сохранялись здесь в двух местах, напоминая своим видом и наскальными рисунками, сделанными кровью врагов, о былых традициях. История озера хранит много удивительных легенд, которые нам удалось зафиксировать в ходе полевых работ, и вскоре они будут опубликованы в моих статьях и на канале Ютуб Фонда им. Миклухо-Маклая», – поделился своими впечатлениями Николай Николаевич.

Современному Миклухо-Маклаю удалось собрать серию редких предметов быта, которая пополнит его частную коллекцию и будет представлена в онлайн музее Н. Н. Миклухо-Маклая.

Как общественному деятелю, Николаю Миклухо-Маклю удалось согласовать проведение ежегодного фестиваля имени Миклухо-Маклая. Фестиваль «Открытые сердца» пройдет в дружественной Папуа - Новой Гвинее в регионе Маданг при поддержке губернатора региона, который от имени народа провинции направил официальное письмо о принятии потомка великого гуманиста в качестве почетного члена региона Маданг, как «достопочтенного гражданина». В письме также содержится предложение сотрудничества не только с Фондом им. Миклухо-Маклая, но и с правительством Санкт-Петербурга в лице его губернатора. Это может быть хорошей основой дружественных регулярных связей между городами, которые могут стать побратимами. С этого года Фонд организует и визовую поддержку для развития туризма россиян в Папуа – Новую Гвинею.

Николай Миклухо-Маклай отметил, что надеется получить поддержку проекта открытия музея Миклухо-Маклая в Санкт-Петербурге от правительства города и частных меценатов, с целью сохранения памяти великого ученого гуманиста и организации образовательных проектов для молодежи, в чем Фонд им. Миклухо-Маклая имеет значимый опыт.

Перед отъездом в Санкт-Петербург состоялась встреча Премьер-министра ПНГ Джеймса Марапе и Николая Миклухо-Маклая на парламентском завтраке, где в окружении губернаторов всех провинций и в личной беседе глава государства предложил развивать экономическое сотрудничество с Папуа – Новой Гвинеей. Поддержка Премьер-министра, а также обширные контакты и влияние Николая Миклухо-Маклая, открывают двери для бизнеса в ПНГ, с которой активно сотрудничают Китай, Индия, Франция, Австралия, США. Главы этих стран лично посетили Папуа – Новую Гвинею в этом году, понимая ее значимость на геополитическом уровне.

На вопрос журналистов «Кто вы, Николай Николаевич? Дипломат или ученый?», Николай Миклухо-Маклай ответил, что миссия Фонда им. Миклухо-Маклая – воспитание уважения к культурам и традициям народов мира, а знание культуры является ключом для всестороннего сотрудничества во благо науки, человечества и гуманистических идеалов, которые проповедовал его предок.

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