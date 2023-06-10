САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Музей Эрарта подвел итоги Эрарта Премии – 2023

8 июня на торжественном мероприятии были объявлены итоги Эрарта Премии — 2023: впервые в истории премия в области современного искусства присуждена по результатам зрительского голосования, а не по мнению узкого совета специалистов. Общий призовой фонд в 3,2 миллиона рублей был поделен между авторами (2,5 миллиона рублей) и зрителями (700 000 рублей).

Напомним, что в августе 2022 года музей Эрарта с гордостью объявил об учреждении нового масштабного проекта: Эрарта Премия — это первая в истории премия в области современного искусства, где в роли жюри выступают зрители. Этот принцип соответствует базовой философии музея: искусство создается автором, но приобретает силу лишь благодаря зрительскому восприятию.

По результатам открытого приема заявок музеем был сформирован состав участников из 61 художника. Их работы были представлены на специальной выставке, организованной для определения победителей путем зрительского голосования. В экспозицию Эрарта Премии — 2023 вошли произведения самых разных направлений современного искусства: зрители могли увидеть живопись, графику, скульптуры, инсталляции, фото- и видеоарт. На протяжении четырех месяцев посетители выставки голосовали за работы любимых авторов. Поддерживая понравившиеся произведения, зрители не просто определяли судьбу Премии, но и сами принимали участие в розыгрыше призового фонда.

Финисаж Эрарта Премии — 2023 состоялся 8 июня. Этим вечером команда музея, авторы-соискатели, лауреаты Премии и, конечно же, зрители собрались в Большом зале Эрарты, чтобы вместе подвести итоги проекта. 10 авторов-лауреатов были определены еще по результатам первого тура — второй же тур завершился 8 июня. Его результаты показали, как именно художники разделят между собой призовой фонд: размер выигрыша определило не место в десятке лауреатов, а количество зрительских голосов.

2,5 миллиона рублей были распределены между авторами пропорционально полученной от зрителей поддержке:

Тамерлан Тлес, «Затмение» — 30,05%;

Елена Гришаева (Dj Le Nochka), «Супрекотизм. Доза любви. Наши любовники и любовницы. 44 известных кота» — 29,12%;

Анастасия Кузнецова-Руф, «Остановка» — 11,43%;

Галина Казаринова, «Петербургская Мадонна» — 6,89%;

Алексей Апиш, «Мирная бомбардировка» — 5,22%;

DASHA ART, «Акценты и форма» — 4,45%;

Мария Богораз, «Стая» — 3,76%;

Ринат Ахметов, «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку… Из серии “За забором”» — 3,16%;

Андрей Шатилов, «Картины Гайдая» — 3,08%;

Дмитрий Каварга, «Большая токсицизма. Из серии «Токсикоз антропоцентризма»» — 2,85%.

Активно поддерживая художников, зрители и сами выигрывали вместе с ними. По итогам первого и второго туров среди тех, кто голосовал, записывал видеоагитации, придумывал названия для работ соискателей Премии, а также делился своими впечатлениями о произведениях лауреатов, было выбрано 45 победителей — они разделили между собой отдельный призовой фонд в 700 000 рублей. Музей получил огромный отклик от зрителей, поэтому, помимо победителей конкурсов, получивших денежные призы, отдельно были отмечены еще 5 ярких участников: они получили продление своего билета в Эрарту.

Музей Эрарта благодарит всех, кто принимал активное участие в проведении и подведении итогов Эрарта Премии — 2023 Вместе нам удалось реализовать единственный в своем роде проект, который всецело отражает главные ценности музея.

В этом году Эрарта Премия была удостоена звания «Проект года в сфере искусства» по версии издания «Деловой Петербург». Высокая оценка коллег и живой отклик непосредственных участников — авторов и зрителей — подтвердили, что Эрарта Премия должна продолжить свою историю и стать ежегодной. Мы уверены, что впереди нас ждет много интересного!

Информация о новом приеме заявок на участие в проекте появится в сентябре 2023 года: следите за обновлениями на сайте erarta.com и в социальных сетях музея.

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