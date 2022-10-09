САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Музей Эрарта представляет выставку Дениса Мезенцева «Огонь, вода и медные трубы»

12 октября петербургский Музей Эрарта представляет выставку Дениса Мезенцева, чьи работы обнажают субъективность человеческого восприятия и показывают, что реальность — это иллюзия. В экспозиции представлено более 30 произведений, вдохновленных искусством прошлого: от высокого Возрождения и русского лубка до американского риджионализма и соц-арта. Денис Мезенцев — художник-мифотворец, создающий свое собственное, более рациональное ответвление сюрреализма — субреализм. Его творчество — это фантастические сюжеты, насыщенные деталями.

Денис Мезенцев. Летучий дом

Денис Мезенцев. Мона Лиза XXI века. Атомное сердце матери

Денис Мезенцев. Русская готика

Денис Мезенцев. Ужин. Большие курицы поедают малых

Денис Мезенцев относится к художникам-мифотворцам, которые в своих работах обращаются к фантастическим сюжетам. Неслучайно в 2002 году первая серьезная персональная выставка автора состоялась в Вене, в галерее Эрнста Фукса — последователя Сальвадора Дали и основателя венской школы фантастического реализма.

Фантастика Мезенцева не соответствует классической концепции сюрреализма. Основоположники этого течения, склонные к эпатажу, нарочито искажали привычное, натуралистическое восприятие реальности, подчиняя его причудам своего подсознания. Денис Мезенцев создает свое собственное, более рациональное, чем сюрреализм, но близкое ему по духу ответвление — субреализм, по определению самого художника.

Будучи современным художником, автор понимал, что «стоит на плечах у гигантов», ощущая за собой всю историю искусств. Ему были близки и мастера высокого Возрождения, и американский риджионализм, и русский лубок, и даже соц-арт. Очевидна общность Мезенцева с мировоззрениями художников прошлых эпох, и одновременно наблюдается большое стилевое разнообразие работ. В сюрреалистических сюжетах автора зашифрованы перипетии его собственной жизни, образы родных и друзей. Его картины можно рассматривать бесконечно, обращая внимание на детали и домысливая сюжеты, становясь, таким образом, соавтором работ. Субреализм Дениса Мезенцева — о том, что любое восприятие человеком себя и окружающей действительности глубоко субъективно. Художник смотрит на все отстраненно, показывая нам, что реальность — это иллюзия.

В 2003 году Денис Мезенцев был удостоен персональной аудиенции в Ватикане у Папы Римского Иоанна Павла II, которому он преподнес в дар свою картину «Ангел». В начале 2020 года художник умер в ожидании донорского сердца. Находясь в больнице, он беспрестанно рисовал.

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