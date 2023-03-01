САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Музей Эрарта представляет выставку Виктора Норкина «Где-то рай»

Музей Эрарта представляет выставку Виктора Норкина, в чьих работах логика будничного сознания отступает — и расцветает сказочный мир.

Виктор Норкин. Катание на бутоне. 2019. Холст, масло, 140х270 см

Виктор Норкин. Все загадки кругом да чужие глаза. 2007. Холст, масло, 140х270 см

Виктор Норкин. Ты ходишь под звездой, как под короной. 2010. Холст, масло, 176х360 см

Ностальгия по раю земному, как и склонность жить в вымышленном мире, нередко встречаются среди обитателей Среднерусской возвышенности. А если добавить к этому образованность, незаурядное воображение, а также талант, энтузиазм и тоску по мировой культуре, то из подобного сочетания может сложиться интересный художник. Впрочем, интересных художников немало, но Виктор Норкин — особенный, ни на кого не похожий автор, создавший собственный фантастический и романтический мир. Его огромные декоративные картины, которым не чужда сюрреалистическая образность, примененная в мягком, созерцательном регистре и без всякого фрейдизма, на светлой стороне мира, скорее напоминают поэтические метафоры. Работы Норкина звучат как сказки или притчи, поставленные умелым режиссером в театре воображения. Личное здесь сочетается с эпическим, будничное — с фантастическим, земное — с небесным.

В картинах художника логика будничного сознания отступает — и расцветает сказочный мир, в котором цветы растут выше людей, летают фантастические существа с человеческими головами, а звуки волшебной флейты порождают образы корабликов, птиц и рыб. В сомнамбулическом сне под зеленым небом, усеянным яркими воздушными шарами, по заросшей лугами Пизанской площади задумчиво идут пятнистые коровы, а рогатый месяц застрял в арочных проемах когда-то знаменитой башни. Художник выступает пастухом своих снов, его зачарованный прототип в картинах то появляется, то исчезает — он часть общего круговорота. На одной из картин можно прочесть такие слова: «Я плыл, я утонул, я выпал дождем». Автор словно растворен в этом театре поэтических сновидений. За сменой и движением визуальных образов угадывается присутствие литературы. Отдельные работы Виктора Норкина имеют прямое отношение к произведениям друга его юности — Руслана Надреева (Марсовича). Художник иллюстрировал книги «Летать и плавать», «Спокойнее» и «Крылатый львун» (одноименная картина представлена на нашей выставке). Работая над своими произведениями, Норкин и сам иногда пишет короткие тексты, внедряя их в изобразительное поле.

Выставка «Где-то рай» — первая персональная музейная выставка Виктора Норкина в Санкт-Петербурге. Это настоящее путешествие в леса воображения, истории о нашем внутреннем я, представленном в ярких, причудливых, фантазийных образах.

Выставка работает до 28 мая 2023 года.

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