САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Музей Эрарта учреждает ежегодную Премию в области современного искусства — прием заявок уже открыт

Общий призовой фонд в 3,2 миллиона рублей будет поделен между авторами (2,5 миллиона рублей) и зрителями (700 000 рублей). Впервые в истории премия будет присуждаться по результатам зрительского голосования, а не по мнению узкого совета специалистов.

Этот принцип соответствует базовой философии Эрарты: искусство создается автором, но приобретает силу лишь благодаря зрительскому восприятию. Поэтому Эрарта приглашает зрителей не только голосовать за понравившиеся произведения, но и агитировать за них и способствовать их продвижению любыми креативными способами, которые подскажет воображение.

С 9 февраля по 11 июня 2023 года в Большом зале Эрарты будет проходить выставка 50 произведений наших современников, отобранных музеем из всего материала, который будет заявлен авторами — кандидатами на Премию. После этого в два тура будет организовано зрительское голосование: 10 апреля по итогам тайного голосования будут отобраны 10 произведений, набравших максимальное количество зрительских голосов, а в последний день выставки будут подведены итоги открытого голосования зрителей. Призовой фонд в 2,5 миллиона рублей будет поделен между авторами 10 работ-победителей по тому же принципу: пропорционально полученной от зрителей поддержке. Каждый участник голосования будет иметь один голос для каждого тура. Призовой фонд в 700 000 рублей будет поделен между зрителями, проявившими, по мнению Эрарты, наибольшую активность и креативность в поддержке полюбившихся им произведений.

Эрарта приглашает всех принять активное участие в проведении выставки и подведении ее итогов. Заявки от авторов принимаются не позднее 1 ноября 2022 года. Оставить заявку на участие можно через специальную форму на сайте prize.erarta.com.

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