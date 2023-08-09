САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Настя Яковлева представит книгу и музыкальный альбом во время своего творческого вечера

29 августа в Санкт-Петербурге состоится творческий вечер «ОТКРОВЕНИЕ», в рамках которого пройдет презентация книги и музыкального альбома номинанта на премию «Поэт года 2023» Насти Яковлевой. В перформансе также примет участие Эмма Мелик-Адамян, представляющая регион Чёрное море на конкурсе «Миссис Вселенная» — ей посвящено одно из стихотворений поэтессы. Ведущими вечера выступят Дмитрий Нечаев и Оксана Шаптала, обладательница звания «Миссис Бизнес Россия 2020».

«Я не профессиональный поэт, и эта книга не про поэзию, она про смыслы. "Стихую смыслы" – эта фраза точно отражает то, что я делаю. Мои произведения просты и понятны. В каждом из них заложены важные истины, которые лежат на поверхности, но, как говорят читатели, в моих произведениях они начинают быть очевидными. Иногда нужно просто подсветить какие-то вещи, чтобы люди их увидели и прочувствовали. Вот это я и делаю. А ещё моделирую прекрасные миры, в которые вы тоже сможете заглянуть», — комментирует Настя Яковлева.

На страницах новой книги, которая будет презентована на мероприятии, читатели познакомятся с произведениями нескольких художников, чьи картины отражают смыслы стихотворений. Все они бескорыстно поддержали проект, а именно Павел Антиповов, Анастасия Мирре, Инна Багринцева, Таша Ункель, Светлана Куранова, Ксанна Хольм, Дарина Абрамова, Наталья Суханова, Ирина Ласкова и Анна Павловна.

Их картины помогают читателю глубже и образнее воспринимать посылы автора, ведь основная идея творчества Насти Яковлевой заключается в изменении сознания людей до понимания простой истины: все начинается с наших мыслей. Поняв эту простую вещь и начав мыслить и действовать экологично по отношению друг к другу, мы изменим нашу жизнь и в глобальном масштабе. Поэзия же в данном случае является инструментом донесения этой идеи до читателя и слушателя.

«Впечатлен новым проектом Насти Яковлевой. Это воистину стихи, которые лечат. Уникальность стихотерапии в том, что она настраивает на собственный источник силы, и позволяет выйти из кризиса, благодаря творческому переосмыслению действительности. Глубина поэзии позволяет избавиться от негативных нейронов и активизировать позитивные нейрона мозга. Читайте вслух каждый день и результат не заставит долго ждать», — отмечает Рушель Блаво, писатель, психотерапевт.

Параллельно состоится и второе событие — выпуск музыкально-поэтического альбома «ОТКРОВЕНИЕ», который также позволяет воспринимать идеи, передаваемые автором, на слух, усиливая их музыкой. Композитором выступил старший сын Насти Яковлевой Владислав Чернацкий. Музыкальная подача через мелодекламацию позволяет более тонко прочувствовать смыслы, заложенные в стихотворения.

«Впервые увидев Настю Яковлеву на сцене, была поражена вокальными данными, но недавно узнала ещё одну грань ее таланта — поэтическую страсть. Первый стихотворный сборник поразил глубиной и неординарностью стихосложения. Безусловно это дар свыше. Я искренне рада за Настю и с нетерпением жду презентацию книги 29 августа в Метрополе, тем более она обещает быть грандиозной, очень креативной и яркой, как и сама Настя», — комментирует Елена Шевченко, певица, телеведущая и совладелица сети кондитерских «Север-Метрополь».

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