«Санктъ-Петербургъ Опера» представит в сети ВКонтакте концерт, посвященный Великой Отечественной войне

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22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории России — День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны.

В сообществе «Санктъ-Петербургъ Опера» ВКонтакте https://vk.com/spbopera 22 июня, в 16:00, состоится показ концерта «Мы этой памяти верны». В программе — произведения, которые наполнены любовью к Родине и городу на Неве, музыкальные сочинения, которые напомнят о событиях 1941–1945 годов, важности сохранения исторической памяти о подвиге советского народа, трагичных моментах фронтовых будней, а также о том, что и в такое непростое время люди находили место для любви, светлых чувств надежды и настоящей дружбы.

В концерте прозвучат:

  • «Гимн великому городу» из балета «Медный всадник», Р.М. Глиэр.
  • Ариозо Воина из кантаты «Москва», П.И. Чайковский.
  • «Дороги», А.Г. Новиков, сл. Л.И. Ошанина.
  • «Не забывай», И.О. Дунаевский, сл. М. Матусовского.
  • Марш из сюиты «Метель», Г.В. Свиридов.
  • «Алёша», Э.С. Колмановский, сл. К.Я. Ваншенкина.
  • «Журавли», Я.И. Френкель, сл. Р. Гамзатова.
  • Ариозо матери из кантаты «Нам нужен мир», А.Г. Новиков, сл. Г.Л. Рублёва.
  • «Синий платочек», Е. Петербургский, сл. Я.М. Галицкого и М.Д. Максимова.
  • «Вечер на рейде», В.П. Соловьев-Седой, сл. А.Д. Чуркина.
  • «Смуглянка», А.Г. Новиков, сл. Я.З. Шведова.
  • Вальс № 2, Д.Д. Шостакович.
  • «Город спит», В.А. Гаврилин, сл. А.А. Шульгиной.
  • Романс Женьки из оперы «А зори здесь тихие…», К.В. Молчанов, сл. К.М. Симонова.
  • «На безымянной высоте», В.Е. Баснер, сл. М.Л. Матусовского.
  • Вальс из сюиты «Метель», Г.В. Свиридов.
  • «Песня о Ладоге», П.И. Краубнер, Л.Я. Шенберг, сл. П.Д. Богданова.
  • «Катюша», М.И. Блантер, сл. М.В. Исаковского.
  • «День Победы», Д.Ф. Тухманов, сл. В.Г. Харитонова.

Запись концерта станет доступна в 16:00 22 июня в ленте сообщества «Санктъ-Петербургъ Опера» ВКонтакте без ограничений времени хранения видео.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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