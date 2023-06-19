«Санктъ-Петербургъ Опера» представит в сети ВКонтакте концерт, посвященный Великой Отечественной войне

22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории России — День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны.

В сообществе «Санктъ-Петербургъ Опера» ВКонтакте https://vk.com/spbopera 22 июня, в 16:00, состоится показ концерта «Мы этой памяти верны». В программе — произведения, которые наполнены любовью к Родине и городу на Неве, музыкальные сочинения, которые напомнят о событиях 1941–1945 годов, важности сохранения исторической памяти о подвиге советского народа, трагичных моментах фронтовых будней, а также о том, что и в такое непростое время люди находили место для любви, светлых чувств надежды и настоящей дружбы.

В концерте прозвучат:

«Гимн великому городу» из балета «Медный всадник», Р.М. Глиэр.

Ариозо Воина из кантаты «Москва», П.И. Чайковский.

«Дороги», А.Г. Новиков, сл. Л.И. Ошанина.

«Не забывай», И.О. Дунаевский, сл. М. Матусовского.

Марш из сюиты «Метель», Г.В. Свиридов.

«Алёша», Э.С. Колмановский, сл. К.Я. Ваншенкина.

«Журавли», Я.И. Френкель, сл. Р. Гамзатова.

Ариозо матери из кантаты «Нам нужен мир», А.Г. Новиков, сл. Г.Л. Рублёва.

«Синий платочек», Е. Петербургский, сл. Я.М. Галицкого и М.Д. Максимова.

«Вечер на рейде», В.П. Соловьев-Седой, сл. А.Д. Чуркина.

«Смуглянка», А.Г. Новиков, сл. Я.З. Шведова.

Вальс № 2, Д.Д. Шостакович.

«Город спит», В.А. Гаврилин, сл. А.А. Шульгиной.

Романс Женьки из оперы «А зори здесь тихие…», К.В. Молчанов, сл. К.М. Симонова.

«На безымянной высоте», В.Е. Баснер, сл. М.Л. Матусовского.

Вальс из сюиты «Метель», Г.В. Свиридов.

«Песня о Ладоге», П.И. Краубнер, Л.Я. Шенберг, сл. П.Д. Богданова.

«Катюша», М.И. Блантер, сл. М.В. Исаковского.

«День Победы», Д.Ф. Тухманов, сл. В.Г. Харитонова.

Запись концерта станет доступна в 16:00 22 июня в ленте сообщества «Санктъ-Петербургъ Опера» ВКонтакте без ограничений времени хранения видео.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.