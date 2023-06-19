«Санктъ-Петербургъ Опера» представит в сети ВКонтакте концерт, посвященный Великой Отечественной войне

22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории России — День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны.
В сообществе «Санктъ-Петербургъ Опера» ВКонтакте https://vk.com/spbopera 22 июня, в 16:00, состоится показ концерта «Мы этой памяти верны». В программе — произведения, которые наполнены любовью к Родине и городу на Неве, музыкальные сочинения, которые напомнят о событиях 1941–1945 годов, важности сохранения исторической памяти о подвиге советского народа, трагичных моментах фронтовых будней, а также о том, что и в такое непростое время люди находили место для любви, светлых чувств надежды и настоящей дружбы.
В концерте прозвучат:
- «Гимн великому городу» из балета «Медный всадник», Р.М. Глиэр.
- Ариозо Воина из кантаты «Москва», П.И. Чайковский.
- «Дороги», А.Г. Новиков, сл. Л.И. Ошанина.
- «Не забывай», И.О. Дунаевский, сл. М. Матусовского.
- Марш из сюиты «Метель», Г.В. Свиридов.
- «Алёша», Э.С. Колмановский, сл. К.Я. Ваншенкина.
- «Журавли», Я.И. Френкель, сл. Р. Гамзатова.
- Ариозо матери из кантаты «Нам нужен мир», А.Г. Новиков, сл. Г.Л. Рублёва.
- «Синий платочек», Е. Петербургский, сл. Я.М. Галицкого и М.Д. Максимова.
- «Вечер на рейде», В.П. Соловьев-Седой, сл. А.Д. Чуркина.
- «Смуглянка», А.Г. Новиков, сл. Я.З. Шведова.
- Вальс № 2, Д.Д. Шостакович.
- «Город спит», В.А. Гаврилин, сл. А.А. Шульгиной.
- Романс Женьки из оперы «А зори здесь тихие…», К.В. Молчанов, сл. К.М. Симонова.
- «На безымянной высоте», В.Е. Баснер, сл. М.Л. Матусовского.
- Вальс из сюиты «Метель», Г.В. Свиридов.
- «Песня о Ладоге», П.И. Краубнер, Л.Я. Шенберг, сл. П.Д. Богданова.
- «Катюша», М.И. Блантер, сл. М.В. Исаковского.
- «День Победы», Д.Ф. Тухманов, сл. В.Г. Харитонова.
Запись концерта станет доступна в 16:00 22 июня в ленте сообщества «Санктъ-Петербургъ Опера» ВКонтакте без ограничений времени хранения видео.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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