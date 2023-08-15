САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Оркестр musicAeterna откроет концертный сезон исполнением 13-ой симфонии Шостаковича

Оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса начнет новый концертный сезон с исполнения Симфонии №13 Дмитрия Шостаковича, написанной на стихи Евгения Евтушенко. Вокально-симфоническое полотно, объединяющее в себе пять разнохарактерных текстов, представят оркестр musicAeterna, хоры басов musicAeterna, хоровой капеллы им. Юрлова и хора им. Свешникова. Солист — Алексей Тихомиров. В Санкт-Петербурге музыканты выступят 3 сентября, в Москве — 6 и 7 сентября.

К работе над Тринадцатой симфонией Дмитрий Шостакович приступил, будучи всемирно признанным мастером, окруженным учениками и почитателями. Евгений Евтушенко в 1961-1962 годах — молодой поэт, стремительно ставший голосом поколения. Разные по возрасту, темпераменту, жизненному опыту, они нашли почву для соавторства.

«Прочтение Шостаковичем моих стихов было настолько интонационно и по смыслу точным, что, казалось, он, невидимый, был внутри меня, когда я писал эти стихи, и сочинил музыку вместе с рождением строк», — говорил Евтушенко о Тринадцатой симфонии Шостаковича.

Тринадцатая симфония выходит далеко за рамки своего жанра. Несмотря на иронично-бытовые интонации в текстах Евтушенко, у нее есть немало общего с духовным вокально-оркестровым жанром — ораторией. В кульминационных разделах хор выходит на первый план. Солист — это и объективный рассказчик, и голос автора, и лирический герой. При этом основная мелодическая нагрузка ложится на оркестр.

Сольную партию исполнит Алексей Тихомиров, солист «Геликон-оперы» и «Новой оперы». К хору басов musicAeterna присоединятся артисты Государственной академической хоровой капеллы России им. А.А. Юрлова и Государственного академического русского хора им. А.В. Свешникова.

Первый концерт musicAeterna в новом сезоне состоится в Санкт-Петербурге 3 сентября на площадке МТС Live Холл. Еще два концерта оркестр и хор дадут в Москве.

Фото – Александра МУРАЕВА, musicAeterna

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