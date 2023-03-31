САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Победителей Всероссийского конкурса рецензий «Пишу о театре» объявят в РГИСИ

2 апреля в 15:00 в Российском государственном институте сценических искусств объявят победителей юбилейного X Всероссийского конкурса театральных рецензий «Пишу о театре». Событие пройдет на Малой сцене Учебного театра «На Моховой» (Моховая ул., 34).

Трансляция церемонии награждения будет вестись на официальной странице РГИСИ ВКонтакте.

Традиционно церемонию награждения будут сопровождать театрализованные номера. В этом году режиссером церемонии станет Арина Полякова, студентка выпускного курса Анатолия Праудина.

Жюри в составе ведущих критиков Санкт-Петербурга и педагогов РГИСИ оценило 145 работ со всей России: Санкт-Петербурга, Москвы, Астрахани, Курска, Калининграда, Кемерова, Мурманска, Хабаровска и др. Награды победителям вручит Владимир Кантор – главный редактор журнала «Петербургский театрал» и представители театров нашего города. В этом году объявлена специальная номинация, приуроченная к 200-летию со дня рождения Александра Островского. Победителя номинации наградит Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства.

Евгения Эдуардовна Тропп, декан театроведческого факультета РГИСИ:

«За десять лет, на протяжении которых существует наш конкурс, он прошел большой путь: достиг статуса всероссийского, собрал рецензии о спектаклях чуть ли не со всех уголков страны, привлек внимание и заручился поддержкой крупных театров города и, что самое главное, помог многим школьникам сделать шаг на пути к будущей профессии – профессии театроведа, театрального критика.

За строками десятков рецензий мы ежегодно видим склонность подростков к аналитическому мышлению, интерес и любовь к искусству театра (разного театра!) и, конечно же, большой потенциал. Благодарю всех участников за присланные тексты. Как всегда, мы ждем встречи не только на Церемонии награждения, но и на вступительных испытаниях в РГИСИ».

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