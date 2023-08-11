САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Премьера музыкального спектакля «Островский #ЛЮБОВЬ» в театре «Буфф»

В год 200-летия со дня рождения выдающегося русского драматурга Александра Николаевича Островского Санкт-Петербургский музыкально-драматический театр «Буфф» им. И.Р. Штокбанта откроет театральный сезон премьерой музыкального спектакля «Островский #ЛЮБОВЬ»!

Спектакль поставлен по пьесе «Поздняя любовь» (1873), которая вызвала противоречивые, а порой и враждебные суждения современников. Очевидно, что это произведение относится к новому этапу творчества Островского и драматург защищал свою пьесу от нападок критики. В письме другу и артисту Ф.А. Бурдину он пишет о тщательной работе над пьесой, о скурпулёзной разработке любовной интриги: «Нельзя сказать, что я писал эту комедию наскоро, я целый месяц думал о сценариуме и сценических эффектах и очень тщательно отделывал сцены Николая и Людмилы».

Жанр пьесы Островский обозначил как «сцены из жизни захолустья». Драматург видел, как стремительно меняется время и как преображается «захолустье»: прежняя жизнь по обычаю, уступает место жизни по своей воле. При кажущейся простоте сюжета «Поздняя любовь» приобретала в 1870-е годы острое актуальное звучание. Главная героиня, обманывающая ради любви собственного отца, была для современников неразрешимой загадкой: «Что такое за существо героиня «Поздней любви»?», - задавал вопрос рецензент литературного журнала «Гражданин», после премьеры пьесы на сцене Александринского театра — и не находил ответа...

По сюжету обедневший адвокат Герасим Порфирьич Маргаритов снимает комнату с дочерью Людмилой. Она страстно влюблена в сына хозяйки дома Николая, который ведет разгульную жизнь и проигрывает деньги в трактире. Чтобы спасти возлюбленного из долговой ямы, Людмила решается на нечестный поступок и готова подвести собственного отца. К чему приведет обман во имя любви?

Режиссер спектакля, художественный руководитель театра «Буфф» Михаил Смирнов смещает в пьесе Островского привычные акценты. В центре повествования оказывается непутевый Николай, окруженный женщинами. Богатая вдова Варвара Харитоновна Лебёдкина манит его веселой жизнью в стиле кабаре, а скромная Людмила — светлым чувством и семейным счастьем. Главный герой видит два разных отношения к жизни. Что он выберет для себя: опасную страсть или искреннюю любовь?

«Это пьеса о проблеме нравственного выбора. Человек постоянно принимает решения. В нем постоянно борются добро и зло. И у каждого из нас – свой нравственный закон, который мы либо нарушаем, либо нет. Пьеса «Поздняя любовь» предлагает множество эффектных сцен внутренней борьбы человека с самим собой. Они дают актерам возможность проявить себя и раскрыть образы героев», – говорит режиссер Михаил Смирнов.

Героями спектакля движет любовь, которая бывает смешной и трагической, выдуманной и настоящей, но все это ЛЮБОВЬ. Она способна спасти человека от нравственной гибели, привести к покаянию и осознанию своей ответственности за близких.

«Как можно сыграть Островского в «Буффе»? Только на нашем языке. Я пробую сделать эту пьесу немножко веселее и попытаюсь совершить невозможное — с нашими гротесковыми средствами не уйти от глубины Островского. Главная героиня Людмила беззаветно любит, и ради любимого человека готова сделать все. Вместе с персонажами мы задаем себе вопросы, сочувствуем и ищем ответы в лабиринтах человеческой души», – комментирует режиссер.

Для театра «Буфф» обращение к пьесам А.Н. Островского стало традицией. В репертуаре театра – три спектакля по его произведениям: «Все тот же лес», «Дневник авантюриста», «Свои люди». Спектакль «Островский #ЛЮБОВЬ» станет четвертым произведением драматурга на сцене театра, и этой премьерой мы открывает юбилейные торжества, посвященные 40-летию основания театра «Буфф».

Режиссер-постановщик и автор сценической версии — Михаил Смирнов, художник-постановщик — Яна Штокбант, музыкальный руководитель — Александр Лихачев, балетмейстер — Эдвальд Смирнов, художник по свету — Ксения Нужина. В ролях: Елена Зубович, Ольга Пикало, Мурад Султаниязов, Екатерина Портнягина, Андрей Подберезский, Дмитрий Аверин, Нуррадин Суюндуков, Маргарита Таничева, Михаил Трясоруков, Андрей Лёвин и другие.

Когда? 15-16 августа 2023 года.

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