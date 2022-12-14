САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Премию «Золотой дирижёр» впервые за восемь лет вручили дирижёру

Пятидесятым лауреатом премии «Золотой дирижёр» стал композитор и дирижер Антон Лубченко. Церемония награждения состоялась в рамках концерта-закрытия Петербургского музыкального фестиваля им. С.К. Горковенко 7 декабря в Большом зале Филармонии.

На сцене Большого зала Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича премию «Золотой дирижёр» маэстро Лубченко вручил архимандрит Гавриил (Игорь Коневиченко), настоятель Храма Тихвинской иконы Божией Матери в Сестрорецке, духовник Конвоя памяти государя-императора Николая II.

Архимандрит Гавриил высоко оценил деятельность Антона Лубченко во Владивостоке, Сочи и других городах России, а также за рубежом. Отдельно он отметил усилия маэстро по сохранению отечественного музыкального наследия: «Особой ценностью является Ваша работа по восстановлению по рукописям утраченных или неизданных сочинений великого русского композитора Сергея Прокофьева. В 2015 году Вы вернули на мировую сцену полную партитуру его последней оперы «Повесть о настоящем человеке», написанной о подвиге летчика героя СССР Алексея Маресьева. В 2019 возродили утраченные страницы в его оратории «На страже мира». Мы с нетерпением ждем сегодняшнего вечера, когда со сцены впервые прозвучит неизданная музыка Прокофьева к фильму «Партизаны в степях Украины»».

Антон Лубченко стал первым среди 50 лауреатов дирижером, удостоенным этой премии, которая была присуждена ему за творческие достижения в области искусства и культуры.

Композитор и дирижер Антон Лубченко — автор 5 опер, 3 балетов, 10 симфоний, 7 струнных квартетов, кантат, духовных сочинений для хора, музыки к 5 кинофильмам, лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга в области искусства и культуры за 2019 год, член союза композиторов РФ. Мировой премьерой его Девятой симфонии («Линцской») на сцене прославленного Брукнерхауса в 2017 году завершился перекрестный Год туризма Россия — Австрия (2017). Его сочинения входят в репертуар таких дирижеров, как Владимир Федосеев, Фабио Мастранджело, Александр Титов, Дмитрий Юровский, Кристиан Ярви, Массимо Занетти, Том Вудс и др.

Вклад маэстро не ограничивается созданием собственных сочинений. Он последовательно выступает как популяризатор отечественного музыкального наследия. Дарит редко звучащим музыкальным шедеврам вторую жизнь в рамках концертной деятельности, выпускает записи таких сочинений на грампластинках и в видеоформате. Не стал исключением и Петербургский музыкальный фестиваль им. С.К. Горковенко, в программе которого впервые звучали произведения Гаврилина, Вайля, Тищенко. Кроме того, Антон Лубченко занимается в полном смысле возрождением утраченных партитур великих композиторов. На концерте фестиваля им. С.К. Горковенко маэстро представил утраченную партитуру Сергея Прокофьева, которую лично восстановил в точном соответствии с авторским замыслом по дирекционам, которые Прокофьев оставил своим ассистентам. Музыка была написана к кинофильму «Партизаны в степях Украины» в 1942 году, но партитура погибла во время пожара. Благодаря усилиям маэстро Лубченко в первозданном виде исполнялась оратория Прокофьева «На страже мира» и к жизни вернулась еще одна партитура великого русского композитора — опера «Повесть о настоящем человеке».

Антон Лубченко — художественный руководитель Петербургского музыкального фестиваля им. С.К. Горковенко, дирижер, композитор, выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова.

Дебютировал как дирижер в канадском Toronto Opera House на постановке балета с собственной музыкой.

Карьеру руководителя музыкальных коллективов начал в 25 лет, возглавив в 2010 году Академический театр оперы и балета Республики Бурятия. В последствии являлся художественным руководителем Государственного Приморского театра оперы и балета во Владивостоке (2013-2015), Сочинского симфонического оркестра (2017-2020), Волгоградского Государственного театра оперы и балета «Царицынская опера» (2021).

С 2016 года являлся приглашенным дирижером Мариинского театра, с 2019 года — БСО им. П.И. Чайковского, ассистентом Народного артиста СССР В.И. Федосеева. Сотрудничал с Московским театром «Новая опера», московскими симфоническими оркестрами «Новая Россия» и «Русская филармония».

За рубежом работал приглашенным дирижером Симфонического оркестра Лотарингии, Пекинского симфонического оркестра, Симфонического оркестра Брукнерхауса. Также сотрудничал с оркестром Саксонской Государственной капеллы в Дрездене, Симфоническим оркестром MDR в Лейпциге, оперным театром Регенсбурга, театром Komische Oper в Берлине.

В сезоне 2022/2023 — приглашенный дирижер старейшего оперного театра Германии в Майнингене.

Выступал с такими артистами, как Елена Образцова, Пласидо Доминго, Сергей Лейферкус, Юрий Башмет, Денис Мацуев, Игорь Бутман, Ольга Перетятько, Юлия Лежнева, Джойс Дидонато, Алексей Володин, Борис Березовский и др.

Сочинения Антона Лубченко включают в репертуар такие дирижеры, как Владимир Федосеев, Дмитрий Юровский, Кристиан Ярви, Массимо Занетти, Александр Титов, Владимир Альтшулер, Фабио Мастранджело, Том Вудс.

Антон Лубченко – лауреат Международной премии «Чистый звук» (российский аналог «Грэмми») за запись оперы Прокофьева «Повесть о настоящем человеке» (2018), Лауреат Премии Правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства (2019), член Союза композиторов России.

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