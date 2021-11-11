САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Продлен прием заявок в сценарно-режиссерскую лабораторию «Ленфильм-дебют» для начинающих кинематографистов России

Продлевается прием заявок на участие в бесплатной сценарно-режиссерской лаборатории «Ленфильм-дебют», организованной киностудией «Ленфильм» в партнерстве с продюсерским центром Potential, при поддержке Министерства культуры РФ. Подать проект можно до 1 декабря 2021 года. Прошедшие отбор конкурсанты получат возможность доработать свои дебютные проекты до уровня готовых к производству сценариев под руководством ведущих представителей отечественной киноиндустрии, в числе которых креативный продюсер кинокомпании 1-2-3 Production Анна Гудкова и редактор Александра Васнецова, режиссеры и сценаристы Борис Хлебников («Шторм», «Аритмия»), Наталия Мещанинова («Пингвины моей мамы», «Комбинат «Надежда»), Анна Пармас («Исправление и наказание», «Давай разведемся!»), Александр Велединский («Географ глобус пропил»), Бакур Бакурадзе («Вызов», «Салют-7»), Любовь Мульменко («Дунай», «Купе номер 6»), Андрей Прошкин («Выжившие», «Орда»), а также главный редактор киностудии «Ленфильм» Андрей Апостолов.

Цель лаборатории – повысить качественный уровень отечественных дебютных проектов и тем самым увеличить количество оригинальных, ярких фильмов, созданных молодыми авторами; помочь интеграции начинающих кинематографистов в современный киноконтекст.

Инициатор создания и руководитель лаборатории – продюсер кинокомпании СТВ, основатель кинокомпании Forest Film Наталья Дрозд (продюсер фильмов «Купе номер 6» Юхо Куосманена, Гран-при Каннского кинофестиваля 2021; «Сердце мира» Наталии Мещаниновой; «Аритмия» Бориса Хлебникова и др.). С 2012 года Наталья проводит в России международные образовательные программы в сфере кино.

Объявление шорт-листа из 30 проектов состоится 16 декабря. Затем 1 февраля станут известны 10 проектов-финалистов, авторы которых и примут участие в лаборатории, стартующей весной 2022 года в Санкт-Петербурге на базе «Ленфильма» в офлайн- и онлайн-форматах. В программе участников ждут три очных учебных недели в Санкт-Петербурге, индивидуальная онлайн-работа с кураторами между очными рабочими встречами и запланированный на осень 2022 года финальный питчинг перед представителями Министерства культуры РФ, фондов поддержки кино, онлайн-платформ, а также фестивальными отборщиками и ведущими российскими продюсерами.

Подробности и подача заявок на сайте https://lenfilm-debut.ru .

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