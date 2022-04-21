САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: РГИСИ проведет День открытых дверей 24 апреля

24 апреля 2022 года в Российском государственном институте сценических искусств в очном формате пройдет День открытых дверей.

В 12:00 в Учебном театре «На Моховой» состоится общая встреча абитуриентов с представителями вуза – ректором, проректорами, деканами факультетов, заведующими кафедрами. Поступающим расскажут о правилах и особенностях приема этого года и огласят имена набирающих мастеров.

В группе РГИСИ ВКонтакте (https://vk.com/rgisi) пройдет прямая трансляция общей встречи. Абитуриенты из других городов смогут задать интересующие их вопросы в комментариях. Также во дворе Учебного корпуса РГИСИ (Моховая ул., 33-35) будет организована централизованная прямая трансляция.

После общего сбора абитуриенты встретятся с представителями и набирающими мастерами конкретных факультетов.

В этом году на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры в РГИСИ смогут поступить 203 человека. Экзаменам в вузе предшествуют творческие консультации для абитуриентов всех специальностей. Самый большой конкурс традиционно ожидается на факультет актерского искусства и режиссуры. Для абитуриентов этого факультета консультации начнутся уже в мае. В прошлом году консультации прошли 7 905 человек.

День открытых дверей проходит в РГИСИ один раз в год перед началом творческих консультаций. В 2021 году из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки мероприятие состоялось полностью в онлайн формате: в один день было проведено 8 прямых эфиров.

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