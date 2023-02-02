САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Сербский баскетболист сыграет главную роль в спектакле театра «Буфф»

Сербский артист и баскетболист Любомир Ристич (Ljubomir Ristic) сыграет главную роль в комедии национального сербского драматурга Бронислава Нушича. Спектакль «L'amour по-сербски» с участием артиста состоится на сцене Санкт-Петербургского музыкально-драматического театра «Буфф» 2 февраля 2023 года.

Любомир Ристич

В прошлом профессиональный баскетболист, Любомир Ристич играл в составе национальной команды Сербии «KK Железничар Инджия» и объездил весь мир - Америка, Израиль, Румыния, Франция, Белоруссия. К сожалению, после травмы спины со спортивной карьерой пришлось попрощаться. Любомир поступил в Сербскую академию искусства на факультет актерского мастерства, а по окончании академии переехал в Петербург.

«Всю жизнь я мечтал приехать в Россию и играть в русском театре, ведь Сербия и Россия очень похожи по менталитету. Русскому я учился в русской школе при посольстве в Белграде, родители отдали меня в эту школу, и я им очень благодарен. Разумеется, я влюбился в русскую литературу, а чтобы ее понимать, надо читать на русском. Кажется, я стал понимать характер русского человека и счастлив, что приехал в Россию», – говорит Любомир Ристич.

Сцены из спектакля

В музыкальной комедии «L'amour по-сербски» по пьесе драматурга Бранислава Нушича «Доктор философии» Любомир сыграет роль Велимира. По сюжету богатый решает сделать своего оболтуса-сына Милорада доктором философии. Однако вместо него посылает учиться за границу бедного, но даровитого юношу Велимира, вручив ему документы сына.

«Когда я узнал, что в театре идет спектакль «L'amour по-сербски» нашего национального драматурга Бронислава Нушича, то был очень удивлен. Мой дедушка служил в Народном театре, где работал и Нушич – они очень подружились. Тексты Нушича потрясающие, он настоящий мастер комедийных положений. Я посмотрел видеозапись «L'amour по-сербски» на одном дыхании и так захотел играть в этом спектакле, что приехал в Петербург и попросился на кастинг. Спектакль сделан совершенно по-другому, чем в Сербии, здесь все на высшем классе — отличная музыка и песни, национальные костюмы, которые соответствуют исторической Сербии и потрясающие артисты, мастерски передающие настроения и характер сербского народа», – рассказывает Любомир Ристич.

Спектакль «L'amour по-сербски» был поставлен в театре «Буфф» в 2012 году и вот уже десять лет сопровождается неизменными аншлагами. С юмором написанная пьеса классика сербской литературы Бронислава Нушича отсылает зрителя к лучшим сатирическим произведениям Фонвизина и Гоголя. Режиссер спектакля заслуженный артист России, художественный руководитель театра «Буфф» Михаил Смирнов.

Михаил Смирнов

«Когда Любомир посмотрел спектакль, он был удивлен тому, как нам удалось передать всю суть сербского народа. Бесшабашность, наивность, превращение жизни в праздник, а праздника в жизнь. Мы и не знали, что настолько хорошо открыли душу сербского народа! Любомир неплохо говорит по-русски, но с акцентом. А его яркая фактура — два метра роста, безусловно, вносит в спектакль новые комические акценты. Было забавно, когда по сюжету невеста Велимира пыталась его поцеловать. Она несколько раз подпрыгивала, в итоге артисту пришлось ее поднять для поцелуя. Видимо что-то есть в этой российско-сербской дружбе. Эти два народа очень друг другу благоволят», – комментирует Михаил Смирнов.

Всё смешалось в этом спектакле: русский дух и балканский колорит в стиле Кустурицы, французский шансон, немецкий вальс и шотландские танцы. Зрителя ждут харизматичные персонажи в красочных костюмах от главного художника театра Яны Штокбант и, конечно, искрометные диалоги Бранислава Нушича, который прямо на глазах всё гениально запутает, чтобы потом мастерски всё распутать.

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