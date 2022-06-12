САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Стартовал прием заявок на литературную премию «Гипертекст»

Литературная Премия имени Чаковского «Гипертекст» учреждена «Литературной Газетой» с целью возрождения общественного интереса к современной литературе, основанной на традициях русской классики, патриотизма и созидательного творчества. Конкурс является открытой площадкой для литераторов, деятелей культуры, искусства и науки, отражающих в своих работах актуальные проблемы современного общества и направленные на сохранение многонационального культурно-исторического наследия России.

В целях проекта создание интернет-библиотеки современных писателей и поэтов, литературных критиков и блогеров, как единого ресурса для популяризации медийной доступности культуры чтения отечественной литературы.

В отличие от более 300-т литературных премий России, учрежденных различными Фондами, Издательствами и Творческими союзами Премия «Литературной газеты» имени Чаковского «Гипертекст» не зависит от идеологических пристрастий и коммерческих интересов издателей. Благодаря поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив выражается в значительных материальных выплатах.

К участию в Конкурсе приглашаются писатели, поэты, литературные критики, книжные и культурные блогеры.

На Конкурс принимаются литературные произведения на русском языке (в т.ч. в переводах с языков народов России и СНГ), впервые опубликованные в течение 2-х лет предшествующих дате объявления конкурса: большие и малые художественные произведения, публицистические статьи, журналистские материалы, научные работы в области гуманитарных исследований, посвящённые истории и культурно-историческому наследию нашей страны.

Приём работ на конкурс открыт с 1 июня по 31 декабря 2022 года по электронному адресу gipertext@lgz.ru . Положение о Конкурсе и технические требования к работам – сайт www.lgz.ru .

ГЛАВНЫЕ НОМИНАЦИИ:

«ПРОЗА»;

«ПОЭЗИЯ»;

«ЗА ВКЛАД в ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС»;

Премия 500 000.00 рублей для Победителя в каждой Номинации.

НОМИНАЦИИ:

«ДЕБЮТ» (за первую книгу);

«РУКОПИСЬ» (для авторов до 35 лет) – Премия (стипендия) 200 000.00 рублей для ПЯТИ Лауреатов совокупно по итогам обеих Номинаций;

«ЛИТЕРАТУРНЫЙ БЛОГЕР» – Премия (стипендия) 200 000.00 для ПЯТИ Лауреатов;

«РУССКИЙ ПЕРЕВОД» (перевод с языков народов РФ и СНГ) – Премия 500 000.00 рублей вручается ДВУМ парам Лауреатов (авторам и переводчикам).

В рамках проекта «Гипертекст» ОргКомитетом запланирован ряд Круглых столов в более, чем 9 регионах и крупных городах России, в ходе которых будут проведены экспертные обсуждения работ, выдвинутых на соискание Премии.

ИТОГИ КОНКУРСА будут объявлены в АПРЕЛЕ 2023 года в МОСКВЕ.

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* Александр Борисович Чаковский (1913-1994) — Главный Редактор «Литературной газеты» 1962-1988 гг. Выдающийся советский и российский писатель, журналист, военный корреспондент.

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