САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: В Измайловском саду появился новый арт-объект

30 октября в Измайловском саду был открыт новый арт-объект – инсталляция на тему театра эпохи Мольера. Его появление приурочено к закрытию фестиваля «Петербург. Пространство Мольера», организованного Молодежным театром на Фонтанке и Театральной библиотекой.

Новый арт-объект представляет собой «парящий» куб с копией маски, которую надевает главный герой спектакля Молодежного театра на Фонтанке «Кабала Святош / Мольер». Арт-объект в саду имеет своего «близнеца» – увидеть его можно в фойе Большой сцены театра, он представляет маску внутри куба, символизирующего театральный макет. Идея «мольеровского» арт-объекта принадлежит художнику Владимиру Ванину. Под его руководством воплощена сотрудниками мастерских театра.

С открытием нового здания Большой сцены Молодежного театра на Фонтанке в 2010 году начался и новый этап в жизни Измайловского сада, в котором стали размещать современные арт-объекты. Фантастические животные из пенопласта, ткани и цемента, сферы, мелькающие среди деревьев, наполнили сад жизнью и стали отражением тематики театра.

В Измайловском саду обращает на себя внимание авангардная работа художника Андрея Яковишина – кованая скульптура-фантазия «Дон Кихот» (2010 г.), тема которой была навеяна романом Сервантеса и одноименным спектаклем Молодежного театра.

В октябре 2012 года на одной из скамеек сада появилась маленькая, трогательная фигура «Петербургского ангела», автором которой стал скульптор Роман Шустров. Ангел очень полюбился горожанам и гостям города, они стали заботиться о маленьком обитателе сада – утепляют его в холода вязаными шарфиками, оставляют конфеты и загадывают желания, отправляя письма в «небесную канцелярию»: в 2020 г. открылась «Почта Ангела», которая теперь размещается в кассовом фойе театра, а в 2022-м заработала «Гардеробная ангела», куда любой желающий может принести вязаный шарфик.

В 2021 году в Измайловском саду появился еще один необычный арт-объект – декорация из спектакля «Отелло», который уже покинул театральные афиши.

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