САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: В Мариинском дворце состоялась премьера документального фильма «Берег Маклая»

8 и 9 февраля в Мариинском дворце, здании Законодательного собрания Санкт-Петербурга, состоялась премьера короткометражного фильма «Берег Маклая», рассказывающего о связи Санкт-Петербурга и «Берега Маклая» - северо-восточная часть острова Новая Гвинея, где до сих пор помнят и чтут знаменитого на весь мир ученого-этнографа Николая Миклухо-Маклая.

На спецпоказе присутствовали представители культурного и научного сообщества, общественные деятели, представители Законодательного собрания, Правительства Санкт-Петербурга и прессы. Перед показом выступил режиссер фильма, Николай Миклухо-Маклай-младший.

«Этот фильм об истории связи двух берегов, которые хранят память о русском исследователе, а с ним и о России», - отметил потомок великого путешественника, режиссер фильма Николай Миклухо-Маклай-младший.

Короткометражный фильм рассказывает о русских экспедициях на «Берег Маклая», также о том, как его жители ценят то доброе отношение и вклад в их культуру, которые подарил им этнограф Миклухо-Маклай.

«Мы постарались показать живую личность ученого, его гуманистические принципы и важность сохранять память о человеке, который в безвыходной ситуации умел наладить диалог там, где, казалось бы, диалог невозможен», - отметил автор идеи и режиссер Николай Миклухо-Маклай-младший.

«Для нас Миклухо-Маклай входит в плеяду известнейших исторических личностей, он, как и мы, придерживался девиза нашей страны: “Друзья – всем, враги – никому”», - говорит в фильме Премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи Джеймс Марапе.

«Изюминкой фильма являются те уникальные материалы XIX века, которые хранятся в Российской национальной библиотеке. Мы, РНБ, конечно, не могли остаться в стороне от такого проекта. В фильме вы увидите интересные артефакты, исторические документы, гравюры, книги», - рассказал один из героев фильма, директор Российской Национальной библиотеки Владимир Гронский.

В документальном фильме «Берег Маклая» каждый зритель может найти что-то свое. Однако при этом красной нитью через весь фильм проходят темы преемственности, гуманизма, памяти о добродетели. Память о Миклухо-Маклае бережно хранят и в России, и в Папуа-Новой Гвинее. Жители Берега Маклая заботятся о сохранении мемориала в честь русского исследователя. В школьных учебниках есть раздел о русском ученом и путешественнике. В Санкт-Петербурге в 2022 году появился свой «Берег Маклая». На Васильевском острове начали строительство первой в городе пешеходной набережной с выходом в Финский залив. Работы планируют завершить к 2030 году.

После показа впечатлениями о фильме поделилась директор ГБОУ школа № 606 Санкт-Петербурга Марина Шмулевич: «Знаете, я просто замерла как человек, как руководитель, как учитель, и на одном дыхании смотрела. Память, история, семья, Родина — вот, что мы увидели здесь».

В фильме приняли участие: генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, профессор Александр Массов, генеральный директор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский, член топонимической комиссии Санкт-Петербурга Андрей Рыжков, папуа-новогвинеец Асель, потомок легендарного Туя, друга великого этнографа, Даниил Тумаркин, руководитель советской экспедиции на о. Новая Гвинея, а также Премьер-министр Независимого государства Папуа-Новая Гвинея Джеймс Марапе и режиссер фильма Николай Миклухо-Маклай-младший с сыном Никитой.

В скором времени показ фильма для широкой аудитории состоится на телеканале «Культура». Также кинолента будет доступна в сети Интернет на канале популярного видеохостинга YouTube.

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