САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: В Особняке Мясникова выступит московская пианистка и композитор Наталья Соколовская с программой музыки Ж.Ф. Рамо

В Особняке Мясникова выступит московская пианистка и композитор Наталья Соколовская с программой музыки Ж.Ф. Рамо. Наталья демонстрирует точное понимание стиля, виртуозность в сочетании с интеллектуальным подходом.

Наталья художественный руководитель московского ансамбля «Ile Thélème», вместе с которым в Перми произвела фурор на Международном Дягилевском фестивале 2022 и 2023 года. Неоднократно сотрудничала с дирижером Теодором Курентзисом, режиссером Елизаветой Мороз, композиторами Алексеем Сюмаком и Алексеем Ретинским.

Наталья Соколовская, выпускница аспирантуры Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского (класс профессора Юрия Слесарева), продолжила свое обучение в Королевском колледже музыки в Лондоне (Royal College of Music (London) класс Нормы Фишер, далее в Парижской Высшей школе музыки им. Корто (класс Мариана Рыбицки).

Наталья Соколовская лауреат премий престижных международных конкурсов и фестивалей в России, Чехии, Франции, Италии, Испании Швеции, Германии, Великобритании, Австралии, Сербии, Тайвань, Мальта. Стипендиат Фондов М. Ростроповича, «Новые имена», «Русское исполнительское искусство». Участница программ Санкт-Петербургского Дома музыки. Принимала участие в мастер-классах Дмитрия Башкирова, концертах проектов «Молодые исполнители России», «Река талантов», «Посольство мастерства», «Вечера в Английском зале».

На счету Натальи Соколовской несколько сольных монографических альбомов, среди которых «Janacek: Piano works» (2018) и «Chopin. Nocturnes» (2022).

Программа концерта произведения Ж.Ф. Рамо:

Сюиты in G и in A из сборника «Новые сюиты пьес для клавесина»;

Le rappel des Oiseaux «Перекликание птиц»;

Les Tendres plaintes «Нежные жалобы»;

Les Cyclopes «Циклопы».

Особняк Мясникова — это здание в стиле необарокко 1857-1859 года. Здесь жил известный адвокат Николай Платонович Карабчевский. Он был знаком со всей звездной публикой столицы, здесь бывали Шаляпин, Мейерхольд, множество других известных творческих деятелей. Раз в год здесь проходили благотворительные концерты, выступать на которых было очень престижно — сюда приходили богатейшие люди города.

С 2021 года в Особняке Мясникова возрождаются традиции аристократического Петербурга, проводятся концерты в стиле музыкальных салонов, лекции, арт-бранчи.

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