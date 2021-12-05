САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: В парке культуры и отдыха «Патриот» открыли памятника участникам Кронштадтского восстания

В военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» состоялась церемония открытия памятника участникам Кронштадтского восстания. В этом году отмечается 100-летие этих трагических событий.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский председатель Законодательного Собрания Санкт‑Петербурга Александр Бельский.

Губернатор Александр Беглов напомнил, что закладной камень на месте будущего памятника был установлен еще в марте этого года. По его словам, памятник жертвам кронштадтских событий 1921 года станет напоминанием о Гражданской войне, которая расколола народ и привела к многочисленным жертвам.

Александр Беглов поблагодарил Российское военно-историческое общество за инициативу создания памятника. Он подчеркнул, что в последние годы Кронштадт становится особым местом сохранения исторической памяти России.

«В 2013 году в здесь был возрожден Морской собор. Сегодня с Министерством обороны мы реализуем на острове два крупных проекта – «Остров фортов» и «Парк Патриот», — сказал глава города.

Авторы памятника — Денис Стритович и Тимур Юрченко.

Участники Кронштадтского восстания были реабилитированы Указом Президента Российской Федерации в 1994 году.

Фото – сайт www.gov.spb.ru

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